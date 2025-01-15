Впервые в этом году: почему жители Приморья массово устроили фотосессию Луне? — фото

Posted 15 января, 00:46
Published 15 января, 00:46
Modified 15 января, 00:49
Updated 15 января, 00:49
Жительница краевой столицы, выглянув в окно, обратила внимание на Луну, которая привлекала взор своей яркостью. Девушка невольно сфотографировала ее и пошла «гуглить», в чем же причина такого преображения спутника Земли.
Ответ не заставил себя долго ждать. Местные телеграм-каналы уже делятся чарующими снимками «красотки» в небе. Ведь 15 января люди наблюдали первое в 2025 году полнолуние.
К слову, наверняка некоторым сложно поверить, что пролетела половина января. Несмотря на то, что праздники подошли к концу, главные новогодние волшебники еще не закончили свою миссию в Приморском крае. Во Владивостоке замечены аниматоры, которые все еще трудятся в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.