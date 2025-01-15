Впервые в этом году: почему жители Приморья массово устроили фотосессию Луне? — фото

К слову, наверняка некоторым сложно поверить, что пролетела половина января. Несмотря на то, что праздники подошли к концу, главные новогодние волшебники еще не закончили свою миссию в Приморском крае. Во Владивостоке замечены аниматоры, которые все еще трудятся в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.