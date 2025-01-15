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Posted 15 января, 00:46

Published 15 января, 00:46

Modified 15 января, 00:49

Updated 15 января, 00:49

Красивый спутник притягивал взгляды жителей Приморского края минувшей ночью

Впервые в этом году: почему жители Приморья массово устроили фотосессию Луне? — фото

15 января 2025, 00:46
Фото: 1MI.

Красивый спутник притягивал взгляды жителей Приморского края минувшей ночью

Сюжет
Дед Мороз
Девушка поспешила сфотографировать небо ранним утром во Владивостоке. Более того, многие приморцы восхитились увиденным.

Жительница краевой столицы, выглянув в окно, обратила внимание на Луну, которая привлекала взор своей яркостью. Девушка невольно сфотографировала ее и пошла «гуглить», в чем же причина такого преображения спутника Земли.

Фото: vostokmedia.com

Ответ не заставил себя долго ждать. Местные телеграм-каналы уже делятся чарующими снимками «красотки» в небе. Ведь 15 января люди наблюдали первое в 2025 году полнолуние.

Фото: Погода 25 регион

К слову, наверняка некоторым сложно поверить, что пролетела половина января. Несмотря на то, что праздники подошли к концу, главные новогодние волшебники еще не закончили свою миссию в Приморском крае. Во Владивостоке замечены аниматоры, которые все еще трудятся в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

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#Новости#Общество#Владивосток#Дед Мороз#Приморский край#Снегурочка#Новогодние праздники#Луна
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