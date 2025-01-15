Взял церковь на таран: водитель джипа устроил невообразимое во Владивостоке — видео

Posted 15 января, 04:29
Published 15 января, 04:29
Modified 15 января, 04:32
Updated 15 января, 04:32
Автомобилист устроил «хаос» в центре краевой столицы. Поизучав информацию в приморских телеграм-каналах, корреспонденту «Восток-Медиа» удалось собрать все приключения товарища воедино.
Сначала он взял на таран дверь Спасо-Преображенского собора, чем шокировал горожан. Кадры с места событий разлетелись в новых медиа.
Затем водитель внедорожника врезался в патрульную машину, чем усугубил и без того чудовищную ситуацию.
Затем приморец продолжил свой «трип» по городу. На пути неадеквата оказался маршрутный автобус, который серьезно пострадал в столкновении с джипом.
Эффектное задержание дебошира тоже попало на камеру очевидцев. Мужчина не только сопротивлялся, но и провоцировал местных жителей на беспорядки. К счастью, силовикам удалось утихомирить агрессивного рулевого.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшей ночью случилось еще одно жуткое происшествие в центре Владивостока. Неизвестные разбили дверь в кафе и обчистили кассу заведения.