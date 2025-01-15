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Posted 15 января, 04:29

Published 15 января, 04:29

Modified 15 января, 04:32

Updated 15 января, 04:32

Взял церковь на таран: водитель джипа устроил невообразимое во Владивостоке — видео

Взял церковь на таран: водитель джипа устроил невообразимое во Владивостоке — видео

15 января 2025, 04:29
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Автомобили
Мужчина на внедорожнике сначала пытался въехать в церковь, затем устроил сумасшедшие «гонки» по центру Владивостока. Чем закончилось «безудержное веселье» неадеквата? — узнаете в материале.

Автомобилист устроил «хаос» в центре краевой столицы. Поизучав информацию в приморских телеграм-каналах, корреспонденту «Восток-Медиа» удалось собрать все приключения товарища воедино.

Сначала он взял на таран дверь Спасо-Преображенского собора, чем шокировал горожан. Кадры с места событий разлетелись в новых медиа.

Видео: novosti_primorye25.

Затем водитель внедорожника врезался в патрульную машину, чем усугубил и без того чудовищную ситуацию.

Фото: vtoryakvdk

Затем приморец продолжил свой «трип» по городу. На пути неадеквата оказался маршрутный автобус, который серьезно пострадал в столкновении с джипом.

Фото: novosti_primorye25

Эффектное задержание дебошира тоже попало на камеру очевидцев. Мужчина не только сопротивлялся, но и провоцировал местных жителей на беспорядки. К счастью, силовикам удалось утихомирить агрессивного рулевого.

Видео: svodka.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшей ночью случилось еще одно жуткое происшествие в центре Владивостока. Неизвестные разбили дверь в кафе и обчистили кассу заведения.

Дерзкое ограбление произошло в центре Владивостока
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