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Posted 15 января, 05:49

Published 15 января, 05:49

Modified 15 января, 06:14

Updated 15 января, 06:14

Правовед уверен — за таран храма и погоню с ДПС виновнику светит реальный срок

Юрист: «Дебошир с Land Rover собрал букет уголовных статей за заезд по Владивостоку»

15 января 2025, 05:49
Фото: prosecutor_pk.

Правовед уверен — за таран храма и погоню с ДПС виновнику светит реальный срок

Сюжет
Хулиганство
Утренний угон Land Rover во Владивостоке может обернуться для 37-летнего хабаровчанина внушительным тюремным сроком. По запросу редакции «Восток-Медиа» эксперт в области права проанализировал инцидент и насчитал минимум три уголовные статьи в действиях мужчины, устроившего погром в центре города.

Правонарушитель за короткий промежуток времени успел совершить серию опасных деяний: угнал автомобиль, предпринял попытку тарана Спасо-Преображенского собора, повредил патрульную машину ДПС и маршрутный автобус. При задержании мужчина активно сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов и пытался спровоцировать беспорядки.

В действиях задержанного, по мнению юриста, усматриваются признаки как минимум трех составов преступлений: угон транспортного средства, хулиганство, сопротивление сотрудникам полиции, а также, возможно, его действия дополнительно квалифицируют как умышленное причинение имущественного ущерба. Учитывая общественную опасность и интенсивность противоправных действий, совершённых в короткий промежуток времени, эксперт прогнозирует реальное лишение свободы вне зависимости от предыдущих судимостей и характеристик задержанного.

«Подобные действия создали реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников полиции, так и обычных горожан. В интересах общественной безопасности такие преступления должны караться максимально строго», — подчеркнул правовед.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что думают об угонщике внедорожника жители Приморского края. Подписчики новых медиа высказались о произошедшем, не стесняясь в выражениях.

Замолить грехи не удалось: что о безумце на Range Rover думают жители Приморья
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