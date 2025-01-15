Юрист: «Дебошир с Land Rover собрал букет уголовных статей за заезд по Владивостоку»

Posted 15 января, 05:49
Published 15 января, 05:49
Modified 15 января, 06:14
Updated 15 января, 06:14
Правонарушитель за короткий промежуток времени успел совершить серию опасных деяний: угнал автомобиль, предпринял попытку тарана Спасо-Преображенского собора, повредил патрульную машину ДПС и маршрутный автобус. При задержании мужчина активно сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов и пытался спровоцировать беспорядки.
В действиях задержанного, по мнению юриста, усматриваются признаки как минимум трех составов преступлений: угон транспортного средства, хулиганство, сопротивление сотрудникам полиции, а также, возможно, его действия дополнительно квалифицируют как умышленное причинение имущественного ущерба. Учитывая общественную опасность и интенсивность противоправных действий, совершённых в короткий промежуток времени, эксперт прогнозирует реальное лишение свободы вне зависимости от предыдущих судимостей и характеристик задержанного.
«Подобные действия создали реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников полиции, так и обычных горожан. В интересах общественной безопасности такие преступления должны караться максимально строго», — подчеркнул правовед.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что думают об угонщике внедорожника жители Приморского края. Подписчики новых медиа высказались о произошедшем, не стесняясь в выражениях.