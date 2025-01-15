Юрист: «Дебошир с Land Rover собрал букет уголовных статей за заезд по Владивостоку»

В действиях задержанного, по мнению юриста, усматриваются признаки как минимум трех составов преступлений: угон транспортного средства, хулиганство, сопротивление сотрудникам полиции, а также, возможно, его действия дополнительно квалифицируют как умышленное причинение имущественного ущерба. Учитывая общественную опасность и интенсивность противоправных действий, совершённых в короткий промежуток времени, эксперт прогнозирует реальное лишение свободы вне зависимости от предыдущих судимостей и характеристик задержанного.