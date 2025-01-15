За его грехи заплатят все: подробности поездки неадеквата на джипе во Владивостоке

Posted 15 января, 04:48
Published 15 января, 04:48
Modified 15 января, 05:03
Updated 15 января, 05:03
Приключения неадекватного автомобилиста в краевой столице переполошили социальные сети. Водитель джипа спровоцировал не только беспокойство среди приморцев, но и жесткую погоню. В результате «дикого заезда» серьезно изувечен маршрутный автобус.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал, сообщили журналисту «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации. Также корреспонденту стало известно, что сейчас автобус проходит оформление ДТП. После того, как процедура закончится, водитель отгонит его на базу.
Стоит отметить, что данный автобус является собственностью ВПОПАТ. Соответственно, деньги на его ремонт будут выделяться из городского бюджета, соответственно за счет налогоплательщиков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что успел натворить неадекват за рулем внедорожника во Владивостоке.