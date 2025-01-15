За его грехи заплатят все: подробности поездки неадеквата на джипе во Владивостоке

К счастью, никто из пассажиров не пострадал, сообщили журналисту «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации. Также корреспонденту стало известно, что сейчас автобус проходит оформление ДТП. После того, как процедура закончится, водитель отгонит его на базу.