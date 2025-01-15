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Posted 15 января, 04:48

Published 15 января, 04:48

Modified 15 января, 05:03

Updated 15 января, 05:03

За его грехи заплатят все: подробности поездки неадеквата на джипе во Владивостоке

За его грехи заплатят все: подробности поездки неадеквата на джипе во Владивостоке

15 января 2025, 04:48
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ДТП
Водитель стал виновником настоящего безумия во Владивостоке. Он не только пытался заехать в храм, но и протаранил автобус с пассажирами. Подробностями аварии поделились в мэрии.

Приключения неадекватного автомобилиста в краевой столице переполошили социальные сети. Водитель джипа спровоцировал не только беспокойство среди приморцев, но и жесткую погоню. В результате «дикого заезда» серьезно изувечен маршрутный автобус.

Фото: vostokmedia.com

К счастью, никто из пассажиров не пострадал, сообщили журналисту «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации. Также корреспонденту стало известно, что сейчас автобус проходит оформление ДТП. После того, как процедура закончится, водитель отгонит его на базу.

Стоит отметить, что данный автобус является собственностью ВПОПАТ. Соответственно, деньги на его ремонт будут выделяться из городского бюджета, соответственно за счет налогоплательщиков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что успел натворить неадекват за рулем внедорожника во Владивостоке.

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