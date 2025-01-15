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Posted 15 января, 05:39

Published 15 января, 05:39

Modified 15 января, 06:14

Updated 15 января, 06:14

Замолить грехи не удалось: что о безумце на Land Rover думают жители Приморья

Замолить грехи не удалось: что о безумце на Land Rover думают жители Приморья

15 января 2025, 05:39
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ДТП
Страсти вокруг неадекватного водителя на внедорожнике постепенно утихают, но жители Приморского края продолжают активно обсуждать произошедшее. У некоторых получается даже пошутить по этому поводу.

Эпопея с беспечным автомобилистом подошла к логическому завершению. Нарушитель пойман, а подробности чудовищного инцидента изумили приморцев еще больше.

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Оказывается, мужчина устроил «вакханалию» в центре Владивостока на угнанном авто. Жители региона не упустили возможность и колко высказались о резонансом происшествии.

«Я еще подумала, почему он лупит свою же машину? Теперь понятно. Наверное, решил отомстить владельцу, но перегнул с „озверином“», — предположила девушка.
«Он угнал Land Rover и поехал замаливать грехи, но не прошел в дверь», — поделился комментатор.
«Он просто взял острую шаурму, а бумага закончилась», — съерничал подписчик новых медиа.
«Вот это веселье. Испортил себе жизнь за пять минут», — написал приморец.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что учудил неадекватный водитель на Светланской в дальневосточной столице.

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