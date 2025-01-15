Замолить грехи не удалось: что о безумце на Land Rover думают жители Приморья

Posted 15 января, 05:39
Published 15 января, 05:39
Modified 15 января, 06:14
Updated 15 января, 06:14
Эпопея с беспечным автомобилистом подошла к логическому завершению. Нарушитель пойман, а подробности чудовищного инцидента изумили приморцев еще больше.
Оказывается, мужчина устроил «вакханалию» в центре Владивостока на угнанном авто. Жители региона не упустили возможность и колко высказались о резонансом происшествии.
«Я еще подумала, почему он лупит свою же машину? Теперь понятно. Наверное, решил отомстить владельцу, но перегнул с „озверином“», — предположила девушка.
«Он угнал Land Rover и поехал замаливать грехи, но не прошел в дверь», — поделился комментатор.
«Он просто взял острую шаурму, а бумага закончилась», — съерничал подписчик новых медиа.
«Вот это веселье. Испортил себе жизнь за пять минут», — написал приморец.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что учудил неадекватный водитель на Светланской в дальневосточной столице.