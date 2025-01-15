Замолить грехи не удалось: что о безумце на Land Rover думают жители Приморья

Эпопея с беспечным автомобилистом подошла к логическому завершению. Нарушитель пойман, а подробности чудовищного инцидента изумили приморцев еще больше.

Протаранил машины и устроил ДТП у церкви: дебошира-угонщика поймали в Приморье, фото

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что учудил неадекватный водитель на Светланской в дальневосточной столице.

Оказывается, мужчина устроил «вакханалию» в центре Владивостока на угнанном авто. Жители региона не упустили возможность и колко высказались о резонансом происшествии.

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