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Posted 16 января, 10:00

Published 16 января, 10:00

Modified 16 января, 10:02

Updated 16 января, 10:02

Четыре машины попали в аварию в одном и том же месте во Владивостоке — фото, видео

Четыре машины попали в аварию в одном и том же месте во Владивостоке — фото, видео

16 января 2025, 10:00
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Сразу несколько аварий случились на одном загруженном участке улицы Всеволода Сибирцева во Владивостоке. В результате собрались пробки в обе стороны движения.

Череда аварий произошла на проспекте Красоты во Владивостоке. В районе Капитана Шефнера сразу четыре авто попали в ДТП на одном и том уже участке. Подбитые машины на «аварийках» создавали помеху для других водителей: в обе стороны собрались пробки.

Фото: vostokmedia.com

Затор из-за аварий растянулся на километр со стороны видовой площадки, конца и края пробке со стороны Шилкинской и вовсе не было видно.

Видео: vostokmedia.com.

О пострадавших в результате ДТП не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с угнанным авто во Владивостоке.

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