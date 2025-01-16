Четыре машины попали в аварию в одном и том же месте во Владивостоке — фото, видео

Posted 16 января, 10:00
Published 16 января, 10:00
Modified 16 января, 10:02
Updated 16 января, 10:02
Череда аварий произошла на проспекте Красоты во Владивостоке. В районе Капитана Шефнера сразу четыре авто попали в ДТП на одном и том уже участке. Подбитые машины на «аварийках» создавали помеху для других водителей: в обе стороны собрались пробки.
Затор из-за аварий растянулся на километр со стороны видовой площадки, конца и края пробке со стороны Шилкинской и вовсе не было видно.
О пострадавших в результате ДТП не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с угнанным авто во Владивостоке.