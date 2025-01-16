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Posted 16 января, 07:22

Published 16 января, 07:22

Modified 16 января, 07:24

Updated 16 января, 07:24

Демешин: Более 15 млрд рублей получит Хабаровский край в рамках новых нацпроектов

Демешин: Более 15 млрд рублей получит Хабаровский край в рамках новых нацпроектов

16 января 2025, 07:22
Фото: Телеграм-канал «ДЕМЕШИН».
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл встречу с генеральным директором АНО «Национальные приоритеты» Софией Малявиной. Стороны договорились об информационном взаимодействии, направленном на повышение осведомлённости граждан о возможностях, которые открывают перед ними нацпроекты.

Более 15 миллиардов рублей получит Хабаровский край на решение самых актуальных вопросов, которые волнуют жителей региона. Такой объем средств предусмотрен на реализацию в регионе новых национальных проектов, запуск которых объявлен Президентом страны.

— Они позволят нам строить новые школы, детсады, больницы и поликлиники, развивать спорт, культуру, промышленность и туризм, модернизировать дороги, расселять аварийное жильё. Наш Президент подчёркивает, что именно мнение граждан имеет ключевое значение в реализации нацпроектов. Крайне важно, чтобы жители края знали о возможностях, которые открываются перед ними благодаря нацпроектам. Поможет в этой работе АНО «Национальные приоритеты». С её генеральным директором Софией Малявиной договорились об информационном взаимодействии. Мы видим запрос на дальнейшее улучшение качества жизни, желание жителей Хабаровского края быть причастными к принятию решений, влияющих на это, — и «Национальные приоритеты» станут нашим верным соратником в этих процессах, — прокомментировал губернатор Хабаровского края в своём телеграм-канале «ДЕМЕШИН».

Отметим, что глава Хабаровского края Дмитрий Демешин использует все возможности, чтобы привлечь в регион ресурсы для улучшения качества жизни людей. И важнейшим направлением является как раз участие в национальных проектах, которые изначально были задуманы президентом как инструмент решения наиболее острых проблем.

#Хабаровский край
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