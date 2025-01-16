Демешин: Более 15 млрд рублей получит Хабаровский край в рамках новых нацпроектов

Отметим, что глава Хабаровского края Дмитрий Демешин использует все возможности, чтобы привлечь в регион ресурсы для улучшения качества жизни людей. И важнейшим направлением является как раз участие в национальных проектах, которые изначально были задуманы президентом как инструмент решения наиболее острых проблем.