«Домклик» определит топ-10 регионов с максимальным снижением цен на вторичку за год

Posted 16 января, 12:47
Published 16 января, 12:47
Modified 16 января, 12:47
Updated 16 января, 12:47
Аналитики сервиса «Домклик» пришли к такому выводу после изучения данных «СберИндекса» в фактических ипотечных сделках на вторичном рынке в период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года.
Самое большое снижение цен на вторичном рынке недвижимости зафиксировано в ХМАО-Югре. Здесь цена квадратного метра за год упала на 7,7% и в декабре 2024 года составляет 90,9 тысячи рублей против 98,6 тысячи рублей годом ранее. В Карачаево-Черкесии цены снизились на 5,7% (82,2 тысячи против 87,2 тысячи рублей за квадратный метр), в Республике Коми цена квадратного метра жилья снизилась на 3,9% (73 тысячи против 76 тысяч рублей). Об этом сообщает портал muksun.fm.
Также в десятку российских регионов с наибольшим снижением цен на вторичном рынке вошли Камчатка, Тыва, Карелия, Хабаровский край, Башкортостан, Костромская область и Дагестан. За прошедший год цены в ипотечных сделках на территории данных регионов снизились в диапазоне от 3,1% до 0,7%. На Камчатке в декабре прошлого года квадратный метр на вторичном рынке стоил 128,6 тысячи рублей, в Тыве — 114,1 тысячи, в Хабаровском крае — 92,8 тысячи рублей, в Карелии — 87,7 тысячи, в Дагестане — 87,4 тысячи, а в Башкортостане — 79,9 тысячи. Регионом с самой дешевой недвижимостью на вторичном рынке из данного списка стала Костромская область — 69,2 тысячи рублей за квадратный метр.