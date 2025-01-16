«Домклик» определит топ-10 регионов с максимальным снижением цен на вторичку за год

Также в десятку российских регионов с наибольшим снижением цен на вторичном рынке вошли Камчатка, Тыва, Карелия, Хабаровский край, Башкортостан, Костромская область и Дагестан. За прошедший год цены в ипотечных сделках на территории данных регионов снизились в диапазоне от 3,1% до 0,7%. На Камчатке в декабре прошлого года квадратный метр на вторичном рынке стоил 128,6 тысячи рублей, в Тыве — 114,1 тысячи, в Хабаровском крае — 92,8 тысячи рублей, в Карелии — 87,7 тысячи, в Дагестане — 87,4 тысячи, а в Башкортостане — 79,9 тысячи. Регионом с самой дешевой недвижимостью на вторичном рынке из данного списка стала Костромская область — 69,2 тысячи рублей за квадратный метр.