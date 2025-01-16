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Posted 16 января, 16:06

Published 16 января, 16:06

Modified 16 января, 16:06

Updated 16 января, 16:06

Ефимов: Москва передала культурным организациям площади свыше 52 тыс. кв. м

Ефимов: Москва передала культурным организациям площади свыше 52 тыс. кв. м

16 января 2025, 16:06
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, за последние пять лет культурным организациям столицы было передано 15 новых объектов общей площадью почти 52,7 тысячи квадратных метров.

Развитие городской инфраструктуры в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в Москве продолжается, позволяя значительно улучшить условия для столичных культурных организаций.

Ефимов отметил, что благодаря АИП расширились возможности для строительства новых зданий и сооружений. Это позволяет производить необходимое обновление инфраструктуры города. За пять лет 15 новых объектов общей площадью порядка 52,7 тысячи квадратных метров было передано в оперативное управление учреждениям культуры. Эти объекты передали театрам, зоопарку и школам искусств. Об этом информирует mos.ru.

Среди самых важных проектов — здание музыкальной школы им. Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств им. М. И. Глинки в юго-восточной части столицы и новый культурный центр в ТиНАО. Не секрет, что большинство новых объектов в городе расположено в ЦАО. Именно там появился новый павильон для Московского зоопарка и новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, максимальное внимание сейчас уделяется реновации объектов в Центральном округе столицы. Культурным организациям передали в распоряжение десять объектов на данной территории. Среди них — павильоны для зоопарка и новые сцены для театров совокупной площадью 31,7 тысячи квадратных метров. АИП помогает городу эффективно расходовать средства бюджета, создавая новые культурные пространства для гостей и жителей Москвы.

По информации, озвученной министром правительства Москвы, руководителем департамента культуры города Москвы Алексеем Фурсиным, все возведенные и переданные культурным организациям объекты способствуют расширению возможностей для получения новых знаний и культурного досуга.

«Например, число посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, за последние три года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек», — рассказал он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве произвели реновацию 63 объектов культуры. В их числе — библиотеки, театры и школы искусств.

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