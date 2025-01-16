Ефимов: Москва передала культурным организациям площади свыше 52 тыс. кв. м

Среди самых важных проектов — здание музыкальной школы им. Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств им. М. И. Глинки в юго-восточной части столицы и новый культурный центр в ТиНАО. Не секрет, что большинство новых объектов в городе расположено в ЦАО. Именно там появился новый павильон для Московского зоопарка и новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».