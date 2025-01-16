Главный критерий для молодежи: как природа влияет на рынок недвижимости в Приморье

По данным «Авито Недвижимости», дальневосточники, в частности приморцы, обращают внимание на вид из окна, когда покупают или арендуют жилье. Больше половины опрошенных (55%) хотят видеть лесной массив или парковую зону. 46% респондентов мечтают наслаждаться видом моря, что является вполне логичным желанием для тех, кто проживает в краевой столице или Находке.