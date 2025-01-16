Главный критерий для молодежи: как природа влияет на рынок недвижимости в Приморье

Posted 16 января, 05:06
Published 16 января, 05:06
Modified 16 января, 05:09
Updated 16 января, 05:09
Дальний Восток славится уникальной природой, которая не оставляет равнодушными туристов. Красота за окном очаровывает не только гостей, но жителей федерального округа.
По данным «Авито Недвижимости», дальневосточники, в частности приморцы, обращают внимание на вид из окна, когда покупают или арендуют жилье. Больше половины опрошенных (55%) хотят видеть лесной массив или парковую зону. 46% респондентов мечтают наслаждаться видом моря, что является вполне логичным желанием для тех, кто проживает в краевой столице или Находке.
Стоит отметить, что эстетическое наслаждение от вида за окном принципиально важно для преимущественно молодых приморцев. Почти треть (32%) жителей ДФО в возрасте до 24 лет считают это ключевым фактором при выборе недвижимости.
Но какие виды не пользуются популярностью среди дальневосточников? Подавляющее большинство опрошенных (61%) не хотят видеть за окном мусорки. Почти половина респондентов не желает смотреть на промзоны. Автомобильная инфраструктура тоже является менее привлекательной для местного населения.
Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев рассказал, что многие застройщики уделяют особое внимание облагораживанию придомовой территории. Ведь за комфорт и эстетические факторы покупатели готовы платить больше.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, можно ли покупать недвижимость в Приморском крае в начале 2025 года.