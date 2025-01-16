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Posted 16 января, 05:06

Published 16 января, 05:06

Modified 16 января, 05:09

Updated 16 января, 05:09

На что обращают внимание жители Приморского края при выборе квартиры

Главный критерий для молодежи: как природа влияет на рынок недвижимости в Приморье

16 января 2025, 05:06
Фото: vostokmedia.com.

На что обращают внимание жители Приморского края при выборе квартиры

Сюжет
Туризм
Покупая квартиру, вы приобретаете не только жилье, но и виды, которые окружают недвижимость. Насколько инфраструктура важна жителям Приморского края? — узнаете в материале.

Дальний Восток славится уникальной природой, которая не оставляет равнодушными туристов. Красота за окном очаровывает не только гостей, но жителей федерального округа.

По данным «Авито Недвижимости», дальневосточники, в частности приморцы, обращают внимание на вид из окна, когда покупают или арендуют жилье. Больше половины опрошенных (55%) хотят видеть лесной массив или парковую зону. 46% респондентов мечтают наслаждаться видом моря, что является вполне логичным желанием для тех, кто проживает в краевой столице или Находке.

Фото: Авито Недвижимость

Стоит отметить, что эстетическое наслаждение от вида за окном принципиально важно для преимущественно молодых приморцев. Почти треть (32%) жителей ДФО в возрасте до 24 лет считают это ключевым фактором при выборе недвижимости.

Фото: Авито Недвижимость

Но какие виды не пользуются популярностью среди дальневосточников? Подавляющее большинство опрошенных (61%) не хотят видеть за окном мусорки. Почти половина респондентов не желает смотреть на промзоны. Автомобильная инфраструктура тоже является менее привлекательной для местного населения.

Фото: Авито Недвижимость

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев рассказал, что многие застройщики уделяют особое внимание облагораживанию придомовой территории. Ведь за комфорт и эстетические факторы покупатели готовы платить больше.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, можно ли покупать недвижимость в Приморском крае в начале 2025 года.

Можно ли покупать недвижимость, машину, технику в начале 2025 года в Приморье
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