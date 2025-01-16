Груда железа и труп: пьяный водитель внедорожника погубил девушку в Приморье

Posted 16 января, 06:54
Published 16 января, 06:54
Modified 16 января, 06:56
Updated 16 января, 06:56
В Уссурийске на Советской около дома №33 нетрезвый водитель на Nissan Patrol спровоцировал аварию, не уступив дорогу Toyota Prius. В результате чудовищного ДТП погибла автомобилистка на «Тойота».
Рулевого внедорожника признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Теперь мужчине предстоит отбывать трехлетний срок в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортом в течение полутора лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовиков осудили за халатность в работе, которая привела к смерти четырех человек в Приморском крае.