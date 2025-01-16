vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 06:54

Published 16 января, 06:54

Modified 16 января, 06:56

Updated 16 января, 06:56

Нетрезвый автомобилист лишил жизни жительницу Приморского края

Груда железа и труп: пьяный водитель внедорожника погубил девушку в Приморье

16 января 2025, 06:54
Фото: prosecutor_pk.

Нетрезвый автомобилист лишил жизни жительницу Приморского края

Сюжет
Колония
Мужчина сел за руль в алкогольном опьянении и спровоцировал страшную аварию. На пути у беспечного жителя Приморья оказалась женщина на легковушке, которая превратилась в «жестянку» после ДТП.

В Уссурийске на Советской около дома №33 нетрезвый водитель на Nissan Patrol спровоцировал аварию, не уступив дорогу Toyota Prius. В результате чудовищного ДТП погибла автомобилистка на «Тойота».

Рулевого внедорожника признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Теперь мужчине предстоит отбывать трехлетний срок в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортом в течение полутора лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовиков осудили за халатность в работе, которая привела к смерти четырех человек в Приморском крае.

Халатность обернулась смертью 4-х человек: экс-полицейские осуждены в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Оставил семью без отца: беспечный ездок устроил чудовищное лобовое ДТП в ПриморьеОбстоятельства смертельной аварии с пассажирским автобусом выясняют в ПриморьеПодкинул и провёз на капоте: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео
#Новости#Владивосток#Уссурийск#Колония#Халатность#ПДД#Смерть#Приморский край#ДТП#Происшествия#Toyota Prius
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика