Груда железа и труп: пьяный водитель внедорожника погубил девушку в Приморье

Рулевого внедорожника признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Теперь мужчине предстоит отбывать трехлетний срок в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортом в течение полутора лет.