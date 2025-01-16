Губернатор Приморья и глава Владивостока заглянули в ливнёвку столицы ДФО

Posted 16 января, 02:28
Published 16 января, 02:28
Modified 16 января, 02:30
Updated 16 января, 02:30
Защитить центр города от наводнений — вот одна из главных задач, которую администрация Владивостока решает в тесном сотрудничестве с правительством Приморского края.
Сегодня губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков прошлись по центру города, осмотрели объекты ливневой канализации (в частности, в районе улиц Батарейной, Пограничной, Иманской и Авроровской) и обсудили, что уже сделано и что только предстоит сделать.
— На Пограничной полностью переложили два ливневых коллектора, один из них проходит по территории стадиона «Динамо» и по Батарейной. Они были забиты, в одном месте коллектор даже «перебит» при строительстве здания его опорой. При этом увеличили диаметры коллекторов до 1,2 метра. Также проложили перехватывающий лоток для ливневых вод в районе входа на набережную. На Авроровской — Иманской при ремонте дороги сделали дополнительные приямки для стоков, — глава Владивостока Константин Шестаков рассказал главе Приморья о том, какие работы были проведены.
Теперь в центре Владивостока предстоит обустроить систему водостоков, из которых насосы смогут быстро перекачивать воду во время дождей в ливневой коллектор, а оттуда в море, тем самым не давая паводку скапливаться на улице. В данный момент уточняются детали — какой именно тип насосов будет установлен.
— Насосы мощные насосы уже приобретены — по 500 литров в секунду. Решаем, какие из них больше подойдут, глубинные или наружные, которые в период наводнений будут ставиться на месте затоплений. То же самое предстоит сделать на Авроровской — городская администрация, Примводоканал разработает нужное техническое решение», —отметил Олег Кожемяко, подчеркнув, что защитить низины в историческом центре столицы ДФО от наводнений — важнейшая задача.
Модернизацию ливневой канализации этих участков планируется завершить к середине будущего лета.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Владивостока и губернатор Приморья инспектировали важнейшие стройки.