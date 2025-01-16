Губернатор Приморья и глава Владивостока заглянули в ливнёвку столицы ДФО

Теперь в центре Владивостока предстоит обустроить систему водостоков, из которых насосы смогут быстро перекачивать воду во время дождей в ливневой коллектор, а оттуда в море, тем самым не давая паводку скапливаться на улице. В данный момент уточняются детали — какой именно тип насосов будет установлен.