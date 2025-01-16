Из -34°C в плюс: как ухудшение погоды повлияет на морозный январь в Приморье

Posted 16 января, 01:52
Published 16 января, 01:52
Modified 16 января, 01:54
Updated 16 января, 01:54
Вчера день начался с непогоды и мощных морозов, — -34 °C. Однако к полудню кое-где столбики термометров поднялись до -6 °C. Циклон, который сейчас властвует в Приморье, спровоцировал зимние осадки и потепление.
Сегодня, 16 января, снег прогнозируется во многих районах. Также максимальные температуры повысятся на 2 — 6 градусов, в сравнении со вчерашним днем, сообщает «Примгидромет».
Завтра, 17 января, дневные температуры будут колебаться от -2 до -15 °C. Непогода покинет регион.
Во Владивостоке потеплеет до -3 °C. Но ситуацию подпортит сильный ветер, который разыграется ближе к вечеру. В пятницу погодная ситуация станет спокойнее, станет немного прохладнее, — -5 — -8 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что творится в приморских городах в период активного действия циклона.