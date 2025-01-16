vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 01:52

Published 16 января, 01:52

Modified 16 января, 01:54

Updated 16 января, 01:54

Погодные качели продолжатся во время бушующего циклона в Приморском крае

Из -34°C в плюс: как ухудшение погоды повлияет на морозный январь в Приморье

16 января 2025, 01:52
Фото: 1MI.

Погодные качели продолжатся во время бушующего циклона в Приморском крае

Сюжет
Погода
Непогода оказывает влияние на Приморский край уже второй день. Что ждет жителей региона к концу рабочей недели? — узнаете в материале.

Вчера день начался с непогоды и мощных морозов, — -34 °C. Однако к полудню кое-где столбики термометров поднялись до -6 °C. Циклон, который сейчас властвует в Приморье, спровоцировал зимние осадки и потепление.

Сегодня, 16 января, снег прогнозируется во многих районах. Также максимальные температуры повысятся на 2 — 6 градусов, в сравнении со вчерашним днем, сообщает «Примгидромет».

Завтра, 17 января, дневные температуры будут колебаться от -2 до -15 °C. Непогода покинет регион.

Во Владивостоке потеплеет до -3 °C. Но ситуацию подпортит сильный ветер, который разыграется ближе к вечеру. В пятницу погодная ситуация станет спокойнее, станет немного прохладнее, — -5 — -8 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что творится в приморских городах в период активного действия циклона.

Циклон в действии: что творится в заснеженных городах Приморья — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Всем по домам: рабочий день сократили из-за снегопада во ВладивостокеМокрый снег и опасный гололед: глубокий циклон ударит по Приморью — датыЦиклон возвращается в Приморье: по районам края вот-вот ударит непогода?
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Температура#Циклон#Снег#Непогода#Ветер#Примгидромет#Приморский край#Приморье#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика