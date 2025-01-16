Картина дня в Приморье: тигр на пороге, раненые звери и ужасный случай с ребенком

Posted 16 января, 11:42
Published 16 января, 11:42
Modified 16 января, 11:44
Updated 16 января, 11:44
Тигр вышел к людям в Приморье
Дикий зверь явился практически на порог бани в Приморском крае. Состояние и поведение краснокнижного кота повергло в шок многих.
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Тигр, напавший на человека в Дальнереченском районе Приморья, найден и обезврежен. Причины, которые заставили животное проявить агрессию, выяснятся в ходе обследования трупа краснокнижного хищника.
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