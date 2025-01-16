vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 11:42

Published 16 января, 11:42

Modified 16 января, 11:44

Updated 16 января, 11:44

Картина дня в Приморье: тигр на пороге, раненые звери и ужасный случай с ребенком

Картина дня в Приморье: тигр на пороге, раненые звери и ужасный случай с ребенком

16 января 2025, 11:42
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Тигр вышел к людям в Приморье

Дикий зверь явился практически на порог бани в Приморском крае. Состояние и поведение краснокнижного кота повергло в шок многих.

Культурно просит помощи: тигр подошел к людям в Приморье — причина поступка на видео
Узнать подробнее

Хищника, напавшего на человека под Дальнереченском, нашли и обезвредили

Тигр, напавший на человека в Дальнереченском районе Приморья, найден и обезврежен. Причины, которые заставили животное проявить агрессию, выяснятся в ходе обследования трупа краснокнижного хищника.

Застрелен при попытке нападения: как оборвался путь полосатого убийцы в Приморье
Узнать подробнее

Ужасную история с ребёнком в больнице обсуждают в Приморье

В сети обсуждают ситуацию с неправильной медицинской помощью, которую оказали ребёнку в Приморье. Жители Михайловки пожаловались, что их сыну наложили гипс на несуществующий перелом.

«Она что, пьяная была?»: то, что сделала хирург с ребёнком, возмутило Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: экстренная посадка, жутко дорогая авария и аномальная зимаКартина дня в Приморье: обрушение школы, элитные яйца и смерть Деда МорозаКартина дня в Приморье: продажа легенды, жуткие пожары и грабеж в церкви
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика