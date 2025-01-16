«Китайцы» нас завоюют: как меняется автомобильный рынок Приморья?

Прошедший 2024-й год запомнился автобизнесу новой тенденцией — большая часть ввозимых в регион машин, поступает из Поднебесной. При этом японский автопром сильно сдал позиции — сегодня даже те же японские машины везут из Китая. Они либо собраны на заводах Поднебесной, либо произведены для этой страны.