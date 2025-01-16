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Posted 16 января, 05:37

Published 16 января, 05:37

Modified 16 января, 05:39

Updated 16 января, 05:39

Эксперты авторынка Приморья отметили новую тенденцию

«Китайцы» нас завоюют: как меняется автомобильный рынок Приморья?

16 января 2025, 05:37
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперты авторынка Приморья отметили новую тенденцию

Сюжет
Машины
Все больше жителей Приморья покупают китайские автомобили, пересаживаясь с традиционных «японок». Эксперты автомобильного рынка региона говорят, что эта тенденция будет набирать обороты. Однако, как говорят другие эксперты, не все так радужно. Подробнее в материале «Восток-Медиа».

Авторынок по-новому

Прошедший 2024-й год запомнился автобизнесу новой тенденцией — большая часть ввозимых в регион машин, поступает из Поднебесной. При этом японский автопром сильно сдал позиции — сегодня даже те же японские машины везут из Китая. Они либо собраны на заводах Поднебесной, либо произведены для этой страны.

Эксперты в сфере автобизнеса Приморья утверждают, что эта тенденция не только продолжится, но и будет усиленными темпами набирать обороты. И этому есть свои причины.

Цены, сроки, качество

«Приморцы активно пересаживаются с японских машин на китайские, посмотрите на дороги Владивостока, например, вы все больше увидите „китайцев“. Если раньше центральная Россия в основном делала статистику, то сегодня Приморье догоняет. Причины тут лежат на поверхности — пока Европа и наш японский сосед закрываются от России санкциями, Поднебесная занимает освободившиеся ниши. И им предложить есть что. Китайские машины не просто красивы, они удобны, оснащены современной электроникой, и доступны по цене. Сегодня, чтобы купить автомобиль от 3 до 5 лет обойдется по кругу в 1,5 миллиона рублей», — рассказал представитель автомобильного бизнеса Приморья Владимир Щербаков.

Китайцы продают все

Наш эксперт рассказал, что в Приморье ввозятся не только китайские автомобили, но также и японские и европейские, которые производятся на территории Поднебесной.

«Абсолютно все эти машинки везут сейчас из Китая. И те же Тойоты, Ниссан, Фольксваген, Мерседес, БМВ. Вот недавно Субару Форестер, очень популярная японская машина, производят ее в Японии для Китая с левым рулём. Для нас японцы не делают машины с левым рулём. Так, китайцы эти машины нам и продают. „Китайцы“ нас завоюют», — отметил Владимир Щербаков.

«Мы когда-то и японских машин боялись»

Страх приморцев перед относительно новыми китайскими иномарками понятен, но, как говорит Владимир Щербаков, русские в свое время и «японок» боялись.

«А вот когда их стали завозить и ездить активно, когда водители поняли, что под японскими машинами не нужно лежать, стали менять свои Жигули. На все время надо. И нам надо понять в чем плюсы и минусы „китаянок“. Электроника, начинка салона хорошая, удобные очень. По качеству двигателей, агрегатов, конечно, еще пару-тройку лет надо, чтобы оценить», — рассказал эксперт.

По его словам, сегодня есть проблема автозапчастей на китайские машины, а автосервисы еще не перестроились на новый тренд.

«Их никто не хочет ремонтировать»

Но не все эксперты так оптимистично смотрят на ситуацию — специалисты сферы обслуживания машин Владивостока уже имели опыт ремонта «китаянок», их их вердикт однозначен — китайские машины хуже Жигулей.

«Их никто не хочет ремонтировать. Запчастей на них нет, даже под заказ, двигатели заклинивает так, что их потом только в утиль. В прошлом году мы таких три движка на металлолом отправили. А пробега-то всего 30 тысяч, для машины это ни о чем. Считай новая совсем, а с двигателем уже такие проблемы. И ладно было бы можно купить и поменять, так их нет. Когда вся эта индустрия перестроиться и начнут завозить китайские запчасти, пока не ясно. А китайских машин сегодня во Владивостоке очень много, и продолжают завозить. Такими темпами город скоро заполонят массы брошенных китайских машин. Европейские марки в китайском исполнении тоже не лучше. На BMW, например, который мы ремонтировали в прошлом году, без слез смотреть нельзя. Там у него все внутри течёт», — рассказал автомеханик одного из СТО Владивостока Сергей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что множество машин пострадало от рук неизвестного во Владивостоке. Вопиющим происшествием заинтересовались полицейские.

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