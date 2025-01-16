Конфликтный тигр, застреленный в Приморье, имел давнее ранение и был травмирован

Именно эти факторы и стали причиной всего, что произошло в Зимниках. Тигр, раненый каким-то браконьером, не мог нормально охотиться на копытных или кабанов. И в человеке видел врага — ещё раз «спасибо» браконьеру, который хранит своё инкогнито.



Специалисты неоднократно подчёркивали, что человек не входит в пищевую цепочку тигра и нападение полосатого хищника на «царя природы» всегда имеет причину. Это ещё раз подтвердил и случай в Зимниках.