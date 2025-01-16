Конфликтный тигр, застреленный в Приморье, имел давнее ранение и был травмирован

Posted 16 января, 01:31
Published 16 января, 01:31
Modified 16 января, 01:33
Updated 16 января, 01:33
В официальном telegram-канале министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края появилось сообщение о том, что предварительный осмотр тигра, ликвидированного в Дальнереченском районе, показал: животное ранее получило огнестрельное ранение.
— Осмотр туши хищника показал, что животное имело застарелую гниющую рану на животе от огнестрельного оружия и у него были отморожены лапы, — подчеркнули в минлесхозе края.
Именно эти факторы и стали причиной всего, что произошло в Зимниках. Тигр, раненый каким-то браконьером, не мог нормально охотиться на копытных или кабанов. И в человеке видел врага — ещё раз «спасибо» браконьеру, который хранит своё инкогнито.
Специалисты неоднократно подчёркивали, что человек не входит в пищевую цепочку тигра и нападение полосатого хищника на «царя природы» всегда имеет причину. Это ещё раз подтвердил и случай в Зимниках.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, почему тигры становятся конфликтными.