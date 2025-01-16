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Posted 16 января, 01:31

Published 16 января, 01:31

Modified 16 января, 01:33

Updated 16 января, 01:33

Застреленный конфликтный тигр в Приморском крае имел давнее ранение

Конфликтный тигр, застреленный в Приморье, имел давнее ранение и был травмирован

16 января 2025, 01:31
Фото: vostokmedia.com.

Застреленный конфликтный тигр в Приморском крае имел давнее ранение

Сюжет
Тигр
Тигр, который напал на человека в посёлке Зимники Приморского края, и был застрелен в ночь на 16 января при попытке нападения на инспектора охотнадзора, имел давнее огнестрельное ранение. По сути дела, какой-то браконьер, позарившийся на краснокнижное животное, спровоцировал всё, что было дальше.

В официальном telegram-канале министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края появилось сообщение о том, что предварительный осмотр тигра, ликвидированного в Дальнереченском районе, показал: животное ранее получило огнестрельное ранение.

— Осмотр туши хищника показал, что животное имело застарелую гниющую рану на животе от огнестрельного оружия и у него были отморожены лапы, — подчеркнули в минлесхозе края.
Фото: minles_pk

Именно эти факторы и стали причиной всего, что произошло в Зимниках. Тигр, раненый каким-то браконьером, не мог нормально охотиться на копытных или кабанов. И в человеке видел врага — ещё раз «спасибо» браконьеру, который хранит своё инкогнито.

Специалисты неоднократно подчёркивали, что человек не входит в пищевую цепочку тигра и нападение полосатого хищника на «царя природы» всегда имеет причину. Это ещё раз подтвердил и случай в Зимниках.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, почему тигры становятся конфликтными.

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#Тигр#Приморский край#Конфликтный тигр#Живая природа
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