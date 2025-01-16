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Posted 16 января, 05:28

Published 16 января, 05:28

Modified 16 января, 05:30

Updated 16 января, 05:30

Леопарда заметили на окраине посёлка в Приморском крае

«Красавец» — кричали ему, а он удирал во всю прыть: кого перепугали жители Славянки

16 января 2025, 05:28
Фото: vostokmedia.com.

Леопарда заметили на окраине посёлка в Приморском крае

Сюжет
Земля леопарда
На окраине посёлка городского типа Славянка в Хасанском округе Приморского края заметили дальневосточного леопарда. Животное изучало окрестности и совершенно не ожидало, что его обнаружат.

Стоило очевидцам проявить внимание к пятнистому красавчику и спугнуть его криком, как леопард сначала заметался на месте, а потом бросился удирать.

В пресс-службе национального парка «Земля леопарда рассказали: такое поведение хищника — правильное.

Иногда дикие животные заходят на окраины населённых пунктов. На представленном видео сложно точно определить возраст особи, однако, исходя из многолетнего опыта, можем сказать, что это — скорее всего — молодое животное, которое находится в поисках нового участка для обитания, — отметили специалисты нацпарка.

Также они добавили, что на окраины населённых пунктов, расположенных у лесных массивов, дикие звери попадают по принципу «шёл в комнату, попал в другую», просто случайно.

Видео: amurleo_land.
— На видео леопард демонстрирует адекватное поведение, характерное для дикого животного. Он заметил людей и активно пытается скрыться, что свидетельствует о его естественном стремлении избегать контакта с человеком, — подчеркнули в нацпарке.

Теперь специалисты «Земли леопарда» будут наблюдать, как развивается ситуация, появится ли снова этот леопард в окрестностях посёлка.

Напоминаем, что если вы заметили дальневосточного леопарда у дорог либо населённых пунктов, следует незамедлительно сообщать об этом — телефон оперативного дежурного «Земля леопарда» +7 (423) 315-41-21.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как дикая кошка попросила помощи у людей.

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#Новости#Видео#Земля леопарда#Приморский край#Леопарды#Живая природа
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