«Красавец» — кричали ему, а он удирал во всю прыть: кого перепугали жители Славянки

— Иногда дикие животные заходят на окраины населённых пунктов. На представленном видео сложно точно определить возраст особи, однако, исходя из многолетнего опыта, можем сказать, что это — скорее всего — молодое животное, которое находится в поисках нового участка для обитания, — отметили специалисты нацпарка.