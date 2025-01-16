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Posted 16 января, 02:28

Published 16 января, 02:28

Modified 16 января, 02:30

Updated 16 января, 02:30

Почему опасный хищник приблизился к базе отдыха в Приморском крае?

Культурно просит помощи: тигр подошел к людям в Приморье — причина поступка на видео

16 января 2025, 02:28
Фото: Изображение Midjourney.

Почему опасный хищник приблизился к базе отдыха в Приморском крае?

Сюжет
Тигр
Дикий зверь явился практически на порог бани в Приморском крае. Состояние и поведение краснокнижного кота повергло в шок многих.

В Чугуевском районе полосатый хищник приблизился к базе отдыха, сообщают новые медиа. Отдыхающие, попарившись в бане, вышли из деревянной постройки и увидели свежие следы на снегу. А записи с камер видеонаблюдения повергли их в шок, отметили в соцсетях.

Оказывается, хозяин тайги не только подошел к бане, но и прогулялся вокруг, осматривая местность. Однако внимательные пользователи заметили важную деталь, которая могла повлиять на поведение зверя.

Видео: Трепанг ДВ.

На его лапе висел капкан, который отчетливо видно на кадрах. Комментаторы предположили, что тигр пришел за помощью. Некоторые считают, что он не может охотиться и находится в поисках легкой добычи, — именно поэтому он подошел к людям.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Хасанском районе к дороге вышел тигр с раненой лапой. Хищник совсем не боялся машин. Он решил удалиться только после того, как один из водителей вышел из авто.

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