Культурно просит помощи: тигр подошел к людям в Приморье — причина поступка на видео

Posted 16 января, 02:28
Published 16 января, 02:28
Modified 16 января, 02:30
Updated 16 января, 02:30
В Чугуевском районе полосатый хищник приблизился к базе отдыха, сообщают новые медиа. Отдыхающие, попарившись в бане, вышли из деревянной постройки и увидели свежие следы на снегу. А записи с камер видеонаблюдения повергли их в шок, отметили в соцсетях.
Оказывается, хозяин тайги не только подошел к бане, но и прогулялся вокруг, осматривая местность. Однако внимательные пользователи заметили важную деталь, которая могла повлиять на поведение зверя.
На его лапе висел капкан, который отчетливо видно на кадрах. Комментаторы предположили, что тигр пришел за помощью. Некоторые считают, что он не может охотиться и находится в поисках легкой добычи, — именно поэтому он подошел к людям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Хасанском районе к дороге вышел тигр с раненой лапой. Хищник совсем не боялся машин. Он решил удалиться только после того, как один из водителей вышел из авто.