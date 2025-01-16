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Posted 16 января, 01:52

Published 16 января, 01:52

Modified 16 января, 01:54

Updated 16 января, 01:54

Синоптики Приморского края рассказали о причинах малоснежной зимы

Навалит вам, навалит снегу: когда в Приморье ожидается приход настоящей зимы?

16 января 2025, 01:52
Фото: vostokmedia.com.

Синоптики Приморского края рассказали о причинах малоснежной зимы

Сюжет
Снег
«Ну почему нет снега?» — этим вопросом задаются многие приморцы — любители «зимней сказки» и «зимы, как положено». Глава Примгидромета Борис Кубай объяснил, в чем дело.

Как пояснил Борис Викторович, всё дело в том, что этой зимой над территорией Дальнего Востока установился широтный тип атмосферной циркуляции в тропосфере. Потому и морозы особо не трещат, и снега не так много.

— Когда холодная воздушная масса резко вторгается с севера на акваторию относительно теплого моря, происходит активное вытеснение теплого воздуха с моря на сушу. Чем активнее проникает холод, тем мощнее восходящие потоки воздуха, и тем интенсивнее образуются облака и осадки, — рассказал глава Примгидромета.

Также Борис Кубай отметил, что третья декада января может — теоретически — наконец-то подарить любителям снежной зимы то, чего они так жаждут.

— В конце текущей недели над Жёлтым морем может начаться формирование относительно активного циклона. Если циклон приблизится к Владивостоку, тогда в городе возможен первый существенный снегопад, — сказал главный синоптик Приморья, добавив, что это пока очень предварительный прогноз.

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#Новости#Владивосток#Снег#Приморский край#Окружающая среда#Приморье
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