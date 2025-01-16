Навалит вам, навалит снегу: когда в Приморье ожидается приход настоящей зимы?

Posted 16 января, 01:52
Published 16 января, 01:52
Modified 16 января, 01:54
Updated 16 января, 01:54
Как пояснил Борис Викторович, всё дело в том, что этой зимой над территорией Дальнего Востока установился широтный тип атмосферной циркуляции в тропосфере. Потому и морозы особо не трещат, и снега не так много.
— Когда холодная воздушная масса резко вторгается с севера на акваторию относительно теплого моря, происходит активное вытеснение теплого воздуха с моря на сушу. Чем активнее проникает холод, тем мощнее восходящие потоки воздуха, и тем интенсивнее образуются облака и осадки, — рассказал глава Примгидромета.
Также Борис Кубай отметил, что третья декада января может — теоретически — наконец-то подарить любителям снежной зимы то, чего они так жаждут.
— В конце текущей недели над Жёлтым морем может начаться формирование относительно активного циклона. Если циклон приблизится к Владивостоку, тогда в городе возможен первый существенный снегопад, — сказал главный синоптик Приморья, добавив, что это пока очень предварительный прогноз.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в ночь на четверг снег прошёл по Приморью