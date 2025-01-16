Новая волна похолодания накроет Приморье в считанные часы? Антициклон придет в край

Posted 16 января, 09:54
Published 16 января, 09:54
Modified 16 января, 09:56
Updated 16 января, 09:56
17 января погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Ночью ожидается небольшой снег, а днем — сильное влияние антициклона, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный, умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -13…-30°C, а днем — -4…-15°C.
Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Ветер ночью умеренный до сильного, днем — умеренный южный. Температура ночью -14…-16°C, днем -6…-8°C.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью ветер северо-западный умеренный до сильного, днем — юго-западный. Температура ночью -23…-25°C, днем -6…-8°C.
В Находке погода будет аналогичной: переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью ветер северо-западный умеренный до сильного, днем — юго-западный. Температура ночью -16…-18°C, днем -4…-6°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад скоро пройдет в Приморье.