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Posted 16 января, 09:54

Published 16 января, 09:54

Modified 16 января, 09:56

Updated 16 января, 09:56

Похолодание ожидают в Приморье из-за антициклона

Новая волна похолодания накроет Приморье в считанные часы? Антициклон придет в край

16 января 2025, 09:54
Фото: 1MI.

Похолодание ожидают в Приморье из-за антициклона

Сюжет
Снегопад
Снег ударит по Приморью ближайшей ночью, говорят синоптики. Антициклон принесёт похолодание сразу после этого.

17 января погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Ночью ожидается небольшой снег, а днем — сильное влияние антициклона, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный, умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -13…-30°C, а днем — -4…-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Ветер ночью умеренный до сильного, днем — умеренный южный. Температура ночью -14…-16°C, днем -6…-8°C.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью ветер северо-западный умеренный до сильного, днем — юго-западный. Температура ночью -23…-25°C, днем -6…-8°C.

В Находке погода будет аналогичной: переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью ветер северо-западный умеренный до сильного, днем — юго-западный. Температура ночью -16…-18°C, днем -4…-6°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад скоро пройдет в Приморье.

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