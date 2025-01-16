Новая волна похолодания накроет Приморье в считанные часы? Антициклон придет в край

17 января погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Ночью ожидается небольшой снег, а днем — сильное влияние антициклона, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный, умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -13…-30°C, а днем — -4…-15°C.