Новый завод по производству каменной ваты построят в ТОР «Хабаровск»

Сегодня в Хабаровском крае работает два завода каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ: «Завод ТЕХНО» (бывший «БАЗАЛИТ-ДВ») и «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», также являющейся резидентом ТОР «Хабаровск». Предприятия выпускают более 200 наименований тепло- и звукоизоляции для промышленного, гражданского и малоэтажного строительства, технической изоляции, материалов для огнезащиты и судостроения. В прошлом году было произведено почти 900 тысяч кубических метров готовой продукции. Поставки ведутся на стройки 17 регионов России.