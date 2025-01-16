Новый завод по производству каменной ваты построят в ТОР «Хабаровск»

Posted 16 января, 03:03
Published 16 января, 03:03
Modified 16 января, 03:05
Updated 16 января, 03:05
Завод станет третьим производством каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ в регионе. Инвестиции в проект превысят 3 миллиарда рублей.
В рамках резидентского соглашения, ТЕХНОНИКОЛЬ получит в аренду земельный участок в границах ТОР «Хабаровск». Здесь построят новое предприятие по выпуску строительной тепло- и звукоизоляции из каменной ваты. Ежегодно с его конвейеров будет сходить 400 тысяч кубометров готовой продукции. Благодаря новому инвестпроекту работу получат около 140 жителей региона.
Результаты инженерных изысканий и проектную документацию компания предоставит уже в июне 2025 года. Завершение работ и запуск производства намечены на конец 2026 — начало 2027 года.
— Статус резидента ТОР будет способствовать эффективной реализации нашего нового инвестиционного проекта в Хабаровском крае. Предусмотренные российским законодательством субсидии, налоговые льготы и административная поддержка, а также предоставление земельного участка и подключение к системе газоснабжения сократят сроки и облегчат реализацию проекта. В итоге мы сможем быстрее открыть производство и обеспечить потребителей в России и странах АТР теплоизоляционными материалами, — отметил Сергей Колесников, совладелец, управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ.
Открытие нового производства каменной ваты может увеличить экспорт этой продукции в страны АТР, в том числе Китай, на 20 процентов.
— Применяя меры государственной поддержки, льготы и преференции режима ТОР, инвестор уже успешно реализовал проекты по производству теплоизоляции, вторичной переработке полимеров и производству водосточных систем в Хабаровске. Мы окажем всестороннюю поддержку новой деловой инициативе компании по производству востребованной в России и мире продукции, — подчеркнула директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.
По словам директора завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Никиты Яковлева, на предприятии будет установлено современное оборудование, отвечающее мировым стандартам.
— Применение передовых разработок позволит повысить эффективность технологических процессов, качество выпускаемой продукции и производительность труда, а также снизит издержки. Кроме того, большое внимание будет уделено экологической безопасности: запланирована установка дополнительных систем очистки атмосферных выбросов и организация замкнутого цикла водопотребления, — прокомментировал он.
Сегодня в Хабаровском крае работает два завода каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ: «Завод ТЕХНО» (бывший «БАЗАЛИТ-ДВ») и «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», также являющейся резидентом ТОР «Хабаровск». Предприятия выпускают более 200 наименований тепло- и звукоизоляции для промышленного, гражданского и малоэтажного строительства, технической изоляции, материалов для огнезащиты и судостроения. В прошлом году было произведено почти 900 тысяч кубических метров готовой продукции. Поставки ведутся на стройки 17 регионов России.
На ТОР «Хабаровск» реализуют инвестиционные проекты 112 резидентов с объемом инвестиций на сумму более 372 миллиарда рублей, создается порядка 16 тысяч рабочих мест. Резиденты ТОР «Хабаровск» уже вложили в экономику региона 273 миллиарда рублей, создали более 9,7 тысячи рабочих мест.