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Posted 16 января, 03:26

Published 16 января, 03:26

Modified 16 января, 08:26

Updated 16 января, 08:26

«О таких слагают легенды»: житель Приморья жил в московском офисе — фото

«О таких слагают легенды»: житель Приморья жил в московском офисе — фото

16 января 2025, 03:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Праздник
Сотрудник крупной компании жил месяц в рабочем офисе. Есть вероятность, что героем странной истории является парень из Приморского края.

Уроженец Приморья Андрей (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.), который проживает в другой стране, не так давно находился в Москве. Там он нашел возлюбленную, устроился в крупную компанию и теперь трудится на удаленке вместе с супругой.

Когда-то он числился сотрудником московского офиса, где не только проводил трудовые будни, но и жил.

Парень переезжал из одной квартиры в другую. Пока длился этот нелегкий процесс он ночевал на работе, — в так называемых «норах».

Внутри, они выглядят, как капсульный отель: спальные места разделены и изолированы друг от друга.

Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, что он не единственный, кто «арендовал» рабочую «нору». Сотрудник компании рассказал нашему журналисту, что внутри коллектива «ходит» легенда о парне, который жил на работе целый месяц. Возможно, эта история о приморце. Хотя Андрей утверждает, что переезд длился не так долго. Но кто знает?..

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жителям Приморского края настроиться на рабочий лад после январских каникул.

Без боли и отчаяния: как настроиться на рабочий лад после праздников жителям Приморья
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