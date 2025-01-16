«О таких слагают легенды»: житель Приморья жил в московском офисе — фото

Стоит отметить, что он не единственный, кто «арендовал» рабочую «нору». Сотрудник компании рассказал нашему журналисту, что внутри коллектива «ходит» легенда о парне, который жил на работе целый месяц. Возможно, эта история о приморце. Хотя Андрей утверждает, что переезд длился не так долго. Но кто знает?..