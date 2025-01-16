«О таких слагают легенды»: житель Приморья жил в московском офисе — фото

Posted 16 января, 03:26
Published 16 января, 03:26
Modified 16 января, 08:26
Updated 16 января, 08:26
Уроженец Приморья Андрей (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.), который проживает в другой стране, не так давно находился в Москве. Там он нашел возлюбленную, устроился в крупную компанию и теперь трудится на удаленке вместе с супругой.
Когда-то он числился сотрудником московского офиса, где не только проводил трудовые будни, но и жил.
Парень переезжал из одной квартиры в другую. Пока длился этот нелегкий процесс он ночевал на работе, — в так называемых «норах».
Внутри, они выглядят, как капсульный отель: спальные места разделены и изолированы друг от друга.
Стоит отметить, что он не единственный, кто «арендовал» рабочую «нору». Сотрудник компании рассказал нашему журналисту, что внутри коллектива «ходит» легенда о парне, который жил на работе целый месяц. Возможно, эта история о приморце. Хотя Андрей утверждает, что переезд длился не так долго. Но кто знает?..
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жителям Приморского края настроиться на рабочий лад после январских каникул.