vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 06:31

Published 16 января, 06:31

Modified 16 января, 06:33

Updated 16 января, 06:33

«Она что, пьяная была?»: то, что сделала хирург с ребёнком, возмутило Приморье

«Она что, пьяная была?»: то, что сделала хирург с ребёнком, возмутило Приморье

16 января 2025, 06:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
В сети обсуждают ситуацию с неправильной медицинской помощью, которую оказали ребёнку в Приморье. Жители Михайловки пожаловались, что их сыну наложили гипс на несуществующий перелом.

В Приморье разразился скандал вокруг врача, которая наложила гипс на ногу ребенка, у которого не было перелома. Публикации об этом появились в новых медиа, ситуацию активно обсуждают в приморских телеграм-каналах.

По словам авторов, инцидент произошёл 11 января 2025 года, когда ребенок поскользнулся и упал возле дома. Родители, обеспокоенные состоянием сына, обратились в приёмный покой, там врач наложила гипс и выдала костыли. Однако, когда они посетили участкового травматолога в понедельник, тот быстро установил, что на рентгеновском снимке перелома не было — только банальный ушиб. Ребенок мучился с гипсом и костылями три дня, рассказали его близкие.

Родители в социальных сетях выразили недовольство действиями врача и даже предположили, что она могла быть нетрезвой во время работы. В комментариях к посту они разместили фото с диагнозом.

Жители Приморья жестко раскритиковали врача. В комментариях появились нелестные предположения:

«Она что, правда пьяная была? Их там проверяют вообще?»;
«Даже не пила она, как можно было гипс наложить, если перелома нет? Или родителей надо было предупредить хотя бы, не знаю. Кто ж так делает?».

Однако сама врач, хирург из Михайловки, позже прокомментировала ситуацию в сети. Она объяснила, что находилась на дежурстве и выполнила все необходимые процедуры.

«На рентгеновском снимке меня смутил один участок, который выглядел как дефект костной ткани или трещина», — рассказала она. По словам врача, в соответствии с рекомендациями, при подозрении на переломы или трещины накладывается гипсовый лангет для обездвиживания конечности.

По словам автора публикации, врач подчеркнула, что после наложения гипса она рекомендовала родителям обратиться к травматологу для дальнейшего обследования. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что хирург также опровергла слухи о своем алкогольном опьянении и заявила, что не употребляет алкоголь вообще.

Ранее «Восток-Медиа» писало о школьнице, которая пострадала под колесами экскаватора в Приморье.

Ребенок пострадал под колесами экскаватора в Приморье — возбуждено уголовное дело
Узнать подробнее
Читайте также:
Заполонил весь орган: три года нечто находилось внутри мужчины в ПриморьеСкупают коробками: что творится в аптеках Владивостока?«Нас кошмарят, а китайцы не в курсе»: что известно в Приморье о метапневмовирусе?
#Новости#Социальные сети#Хирург#Медицина#Алкоголь#Врач#Ребенок#Скандал#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика