«Она что, пьяная была?»: то, что сделала хирург с ребёнком, возмутило Приморье

Posted 16 января, 06:31
Published 16 января, 06:31
Modified 16 января, 06:33
Updated 16 января, 06:33
В Приморье разразился скандал вокруг врача, которая наложила гипс на ногу ребенка, у которого не было перелома. Публикации об этом появились в новых медиа, ситуацию активно обсуждают в приморских телеграм-каналах.
По словам авторов, инцидент произошёл 11 января 2025 года, когда ребенок поскользнулся и упал возле дома. Родители, обеспокоенные состоянием сына, обратились в приёмный покой, там врач наложила гипс и выдала костыли. Однако, когда они посетили участкового травматолога в понедельник, тот быстро установил, что на рентгеновском снимке перелома не было — только банальный ушиб. Ребенок мучился с гипсом и костылями три дня, рассказали его близкие.
Родители в социальных сетях выразили недовольство действиями врача и даже предположили, что она могла быть нетрезвой во время работы. В комментариях к посту они разместили фото с диагнозом.
Жители Приморья жестко раскритиковали врача. В комментариях появились нелестные предположения:
«Она что, правда пьяная была? Их там проверяют вообще?»;
«Даже не пила она, как можно было гипс наложить, если перелома нет? Или родителей надо было предупредить хотя бы, не знаю. Кто ж так делает?».
Однако сама врач, хирург из Михайловки, позже прокомментировала ситуацию в сети. Она объяснила, что находилась на дежурстве и выполнила все необходимые процедуры.
«На рентгеновском снимке меня смутил один участок, который выглядел как дефект костной ткани или трещина», — рассказала она. По словам врача, в соответствии с рекомендациями, при подозрении на переломы или трещины накладывается гипсовый лангет для обездвиживания конечности.
По словам автора публикации, врач подчеркнула, что после наложения гипса она рекомендовала родителям обратиться к травматологу для дальнейшего обследования. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что хирург также опровергла слухи о своем алкогольном опьянении и заявила, что не употребляет алкоголь вообще.
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