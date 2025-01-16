«Она что, пьяная была?»: то, что сделала хирург с ребёнком, возмутило Приморье

По словам авторов, инцидент произошёл 11 января 2025 года, когда ребенок поскользнулся и упал возле дома. Родители, обеспокоенные состоянием сына, обратились в приёмный покой, там врач наложила гипс и выдала костыли. Однако, когда они посетили участкового травматолога в понедельник, тот быстро установил, что на рентгеновском снимке перелома не было — только банальный ушиб. Ребенок мучился с гипсом и костылями три дня, рассказали его близкие.