Опасный «кис-кис-кис»: раненый хищник выжидал чего-то у дороги в Приморье — видео

Posted 16 января, 00:13
Published 16 января, 00:13
Modified 16 января, 00:15
Updated 16 января, 00:15
В Хасанском районе приморцы встретили необычного попутчика, — амурского тигра. Кот сидел у обочины и не реагировал на звуки клаксонов. Стоит отметить, что один из очевидцев, вероятно, раскрыл причину столь дерзкого, на первый взгляд, поведения.
Оказалось, хищник ранен. Левая передняя лапа повреждена так, что зверь не наступает на нее. Судя по всему, травма действительно серьезная. Вероятно, поэтому хозяин тайги убежал прочь, вместо того, чтобы агрессивно отреагировать на возглас очевидца: «кис-кис-кис».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшей ночью ликвидировали тигра, который напал на человека в Приморском крае.