Опасный «кис-кис-кис»: раненый хищник выжидал чего-то у дороги в Приморье — видео

Мужчина встретился с тигром и хотел поближе разглядеть его в Приморском крае

Сюжет Амурский тигр

Жуткая встреча с огромных диким зверем произошла у жителя Приморского края. Полосатый товарищ сидел недалеко от грунтовой дороги и наблюдал за машинами, как вдруг один из автомобилистов вышел из авто.