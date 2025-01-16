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Posted 16 января, 00:13

Published 16 января, 00:13

Modified 16 января, 00:15

Updated 16 января, 00:15

Мужчина встретился с тигром и хотел поближе разглядеть его в Приморском крае

Опасный «кис-кис-кис»: раненый хищник выжидал чего-то у дороги в Приморье — видео

16 января 2025, 00:13
Фото: vdknews_25.

Мужчина встретился с тигром и хотел поближе разглядеть его в Приморском крае

Сюжет
Амурский тигр
Жуткая встреча с огромных диким зверем произошла у жителя Приморского края. Полосатый товарищ сидел недалеко от грунтовой дороги и наблюдал за машинами, как вдруг один из автомобилистов вышел из авто.

В Хасанском районе приморцы встретили необычного попутчика, — амурского тигра. Кот сидел у обочины и не реагировал на звуки клаксонов. Стоит отметить, что один из очевидцев, вероятно, раскрыл причину столь дерзкого, на первый взгляд, поведения.

Оказалось, хищник ранен. Левая передняя лапа повреждена так, что зверь не наступает на нее. Судя по всему, травма действительно серьезная. Вероятно, поэтому хозяин тайги убежал прочь, вместо того, чтобы агрессивно отреагировать на возглас очевидца: «кис-кис-кис».

Видео: vdknews_25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшей ночью ликвидировали тигра, который напал на человека в Приморском крае.

Вскрытие покажет: тигр, напавший в Приморье на человека, найден и обезврежен
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