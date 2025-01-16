Семь человек оказались в западне: страшный пожар полыхал в многоэтажке Приморья

Posted 16 января, 01:06
Published 16 января, 01:06
Modified 16 января, 01:08
Updated 16 января, 01:08
В Большом Камне случился пожар, в котором могли погибнуть семь человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
Возгорание произошло в многоэтажке. Когда спасатели прибыли к месту событий, полыхала квартира на втором этаже. Подъезд был сильно задымлен. Огнеборцы вывели из опасной ловушки шесть человек. Также пожарные вынесли пожилого мужчину, который потерял сознание. Сотрудники ведомства оказали первую помощь пострадавшему, затем передали его медикам.
В результате пожара, который распространился на четырех квадратных метрах, никто не погиб. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке произошел пожар на автомобильном рынке.