Семь человек оказались в западне: страшный пожар полыхал в многоэтажке Приморья

Возгорание произошло в многоэтажке. Когда спасатели прибыли к месту событий, полыхала квартира на втором этаже. Подъезд был сильно задымлен. Огнеборцы вывели из опасной ловушки шесть человек. Также пожарные вынесли пожилого мужчину, который потерял сознание. Сотрудники ведомства оказали первую помощь пострадавшему, затем передали его медикам.