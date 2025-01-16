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Posted 16 января, 10:59

Published 16 января, 10:59

Modified 16 января, 11:01

Updated 16 января, 11:01

Семилетнего ребёнка сбила машина во Владивостоке — видео (18+)

Семилетнего ребёнка сбила машина во Владивостоке — видео (18+)

16 января 2025, 10:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Маленький ребёнок пострадал под колесами авто во Владивостоке. Сообщают, что он выбежал на дорогу в неположенном месте.

Прокуратура Владивостока взяла под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего.

16 января 2025 на Нейбута, 29, водитель автомобиля Suzuki Eskudo сбил 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Видео: prosecutor_pk.

Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение с ушибами. У водителя не было признаков алкогольного опьянения.

Прокуратура намерена тщательно расследовать все обстоятельства происшествия и законность итогового решения по факту ДТП.

Особое внимание будет уделено профилактической работе с детьми и подростками, направленной на обучение основам безопасности на дороге.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии на полосе встречного движения во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Прокуратура#Пешеходный переход#Несовершеннолетние#Приморский край#Авария#Приморье#Происшествия#Безопасность на дороге
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