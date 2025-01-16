Семилетнего ребёнка сбила машина во Владивостоке — видео (18+)

Posted 16 января, 10:59
Published 16 января, 10:59
Modified 16 января, 11:01
Updated 16 января, 11:01
Прокуратура Владивостока взяла под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего.
16 января 2025 на Нейбута, 29, водитель автомобиля Suzuki Eskudo сбил 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение с ушибами. У водителя не было признаков алкогольного опьянения.
Прокуратура намерена тщательно расследовать все обстоятельства происшествия и законность итогового решения по факту ДТП.
Особое внимание будет уделено профилактической работе с детьми и подростками, направленной на обучение основам безопасности на дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии на полосе встречного движения во Владивостоке.