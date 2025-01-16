Семилетнего ребёнка сбила машина во Владивостоке — видео (18+)

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Маленький ребёнок пострадал под колесами авто во Владивостоке. Сообщают, что он выбежал на дорогу в неположенном месте.

Прокуратура Владивостока взяла под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. 16 января 2025 на Нейбута, 29, водитель автомобиля Suzuki Eskudo сбил 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Видео: prosecutor_pk . Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение с ушибами. У водителя не было признаков алкогольного опьянения. Прокуратура намерена тщательно расследовать все обстоятельства происшествия и законность итогового решения по факту ДТП. Особое внимание будет уделено профилактической работе с детьми и подростками, направленной на обучение основам безопасности на дороге. Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии на полосе встречного движения во Владивостоке. Столкнулись на встречке: удивительное ДТП произошло во Владивостоке — видео Узнать подробнее