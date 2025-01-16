Скандал с угонщиком-дебоширом во Владивостоке вышел на федеральный уровень

Фигурант был задержан, и в ближайшее время ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу для оценки его состояния. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю А. Г. Кузьмичеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.