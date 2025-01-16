Скандал с угонщиком-дебоширом во Владивостоке вышел на федеральный уровень

Posted 16 января, 07:55
Published 16 января, 07:55
Modified 16 января, 07:57
Updated 16 января, 07:57
Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Хабаровска, подозреваемого в применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел 15 января 2025 года, когда мужчина грубо нарушал правила дорожного движения в Владивостоке. При задержании полицией он применил физическую силу против сотрудников правоохранительных органов.
Фигурант был задержан, и в ближайшее время ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу для оценки его состояния. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю А. Г. Кузьмичеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Следствие будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все факты и обстоятельства дела. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях в отношении подозреваемого.