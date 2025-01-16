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Posted 16 января, 07:55

Published 16 января, 07:55

Modified 16 января, 07:57

Updated 16 января, 07:57

Скандал с угонщиком-дебоширом во Владивостоке вышел на федеральный уровень

Скандал с угонщиком-дебоширом во Владивостоке вышел на федеральный уровень

16 января 2025, 07:55
Фото: 1MI.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании дела в отношении гражданина, угнавшего элитную иномарку во Владивостоке.

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Хабаровска, подозреваемого в применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел 15 января 2025 года, когда мужчина грубо нарушал правила дорожного движения в Владивостоке. При задержании полицией он применил физическую силу против сотрудников правоохранительных органов.

Фигурант был задержан, и в ближайшее время ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу для оценки его состояния. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю А. Г. Кузьмичеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Следствие будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все факты и обстоятельства дела. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях в отношении подозреваемого.

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