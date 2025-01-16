Смотрите, кто заговорил: где во Владивостоке с горожанами общается автоматика — видео

— Эти перекрёстки были выбраны потому, что поблизости расположены места работы и проживания инвалидов по зрению, — отметили в пресс-службе. — Информацию о том, где необходимо «озвучить» разрешающий сигнал светофора для пешеходов, предоставила общественная организация «Всероссийское общество слепых». В список вошли еще 12 адресов, где в этом году планируется установить новые речевые информаторы.