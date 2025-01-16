Смотрите, кто заговорил: где во Владивостоке с горожанами общается автоматика — видео

Posted 16 января, 06:24
Published 16 января, 06:24
Modified 16 января, 06:26
Updated 16 января, 06:26
Вежливые голоса жители Владивостока, как сообщает пресс-служба администрации города, могут услышать на перекрёстках на улицах Пихтовой, 4а, в районе остановки «Детский парк»; Гоголя, 37, выше остановки «Студенческая»; Некрасовской, 50.
Именно эти три перекрёстка оборудовали речевыми информаторами с начала текущего года — в дополнение к тем, что уже существуют на улицах Владивостока.
— Эти перекрёстки были выбраны потому, что поблизости расположены места работы и проживания инвалидов по зрению, — отметили в пресс-службе. — Информацию о том, где необходимо «озвучить» разрешающий сигнал светофора для пешеходов, предоставила общественная организация «Всероссийское общество слепых». В список вошли еще 12 адресов, где в этом году планируется установить новые речевые информаторы.
Мягкий женский голос, сообщающий о том, что переход дороги безопасен, действительно выполняет важную функцию. Наличие речевого информатора позволяет людям незрячим и слабовидящим спокойно перейти оживлённые дороги.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток защитят от наводнений.