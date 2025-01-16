Смотрите, кто заговорил: где во Владивостоке с горожанами общается автоматика — видео

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Posted 16 января, 06:24

Published 16 января, 06:24

Modified 16 января, 06:26

Updated 16 января, 06:26

Речевыми информаторами оборудуют светофоры во Владивостоке

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16 января 2025, 06:24
Фото: shestakovblog.

Речевыми информаторами оборудуют светофоры во Владивостоке

Сюжет
Дорожное движение
«Можно переходить», — вежливый и милый женский голос сообщит жителям Владивостока о том, что они могут безопасно перейти дорогу. Он же предупредит, если время перехода завершается, и предложит поторопиться. Между прочим, это очень здравый совет.

Вежливые голоса жители Владивостока, как сообщает пресс-служба администрации города, могут услышать на перекрёстках на улицах Пихтовой, 4а, в районе остановки «Детский парк»; Гоголя, 37, выше остановки «Студенческая»; Некрасовской, 50.

Именно эти три перекрёстка оборудовали речевыми информаторами с начала текущего года — в дополнение к тем, что уже существуют на улицах Владивостока.

— Эти перекрёстки были выбраны потому, что поблизости расположены места работы и проживания инвалидов по зрению, — отметили в пресс-службе. — Информацию о том, где необходимо «озвучить» разрешающий сигнал светофора для пешеходов, предоставила общественная организация «Всероссийское общество слепых». В список вошли еще 12 адресов, где в этом году планируется установить новые речевые информаторы.

Видео: shestakovblog.

Мягкий женский голос, сообщающий о том, что переход дороги безопасен, действительно выполняет важную функцию. Наличие речевого информатора позволяет людям незрячим и слабовидящим спокойно перейти оживлённые дороги.

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#Новости#Видео#Владивосток#Светофор#Дорожное движение#Приморский край
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