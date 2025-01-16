Снег, гололед и жгучий ветер: циклон продолжит бушевать в Приморье

К концу недели природа решила разбушеваться в регионе, — снежные осадки ударили по разным районам края. На дорогах стало скользко из-за снежного наката, сообщает «Примгидромет». Минимальные температуры, которые понизились до -36 °C, к обеду повысится до -2 °C.