Снег, гололед и жгучий ветер: циклон продолжит бушевать в Приморье

Posted 15 января, 23:27
Published 15 января, 23:27
Modified 15 января, 23:29
Updated 15 января, 23:29
К концу недели природа решила разбушеваться в регионе, — снежные осадки ударили по разным районам края. На дорогах стало скользко из-за снежного наката, сообщает «Примгидромет». Минимальные температуры, которые понизились до -36 °C, к обеду повысится до -2 °C.
Во Владивостоке утро началось с небольного снега. Южный ветерок к вечеру сменится сильным северо-западным дуновением. Воздух прогреется до -4 °C.
В Уссурийске осадки прогнозируются лишь утром. К обеду разыграется северо-западный ветер. Дневные температуры будут колебаться от — 6 до -8 °C.
В Находке ожидается временный снег. Гололед покроет асфальт. Столбики термометров устремятся ввысь до -2 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выходные будут аномально теплыми в Приморском крае.