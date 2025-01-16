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Posted 15 января, 23:27

Published 15 января, 23:27

Modified 15 января, 23:29

Updated 15 января, 23:29

Непогода наносит массивный удар по Приморскому краю

Снег, гололед и жгучий ветер: циклон продолжит бушевать в Приморье

15 января 2025, 23:27
Фото: 1MI.

Непогода наносит массивный удар по Приморскому краю

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Погода
Приморский край засыпает снегом. Впереди усиление ветра и скользкие дороги. Все ненастья обрушатся на регион в период потепления до -2 градусов по Цельсию.

К концу недели природа решила разбушеваться в регионе, — снежные осадки ударили по разным районам края. На дорогах стало скользко из-за снежного наката, сообщает «Примгидромет». Минимальные температуры, которые понизились до -36 °C, к обеду повысится до -2 °C.

Во Владивостоке утро началось с небольного снега. Южный ветерок к вечеру сменится сильным северо-западным дуновением. Воздух прогреется до -4 °C.

В Уссурийске осадки прогнозируются лишь утром. К обеду разыграется северо-западный ветер. Дневные температуры будут колебаться от — 6 до -8 °C.

В Находке ожидается временный снег. Гололед покроет асфальт. Столбики термометров устремятся ввысь до -2 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выходные будут аномально теплыми в Приморском крае.

Где крещенские морозы? — Аномальное тепло +3°C и выше ошарашит Приморье
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