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Posted 16 января, 00:46

Published 16 января, 00:46

Modified 16 января, 00:50

Updated 16 января, 00:50

Снег ударил по Приморскому краю

Циклон в действии: что творится в заснеженных городах Приморья — видео

16 января 2025, 00:46
Фото: Изображение Midjourney.

Снег ударил по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Синоптики предупреждали, что совсем скоро снежные осадки обрушатся на Приморский край. Как ухудшение погоды отразилось на регионе? — смотрите в нашем фоторепортаже.

В Спасске-Дальнем особо не почувствовали снегопада, так как он является частым гостем в муниципалитете.

«Выпало совсем немного, как и вчера. Вообще почти каждое утро по-немногу обновляется снежок», — отметила горожанка.
Фото: vostokmedia.com

В Арсеньеве пока тоже не ощутили мощного действия атмосферных фронтов.

«С утра начался очень мелкий снег. Особых изменений не видно», — поделился мужчина.
Фото: vostokmedia.com

В Лесозаводске ночные осадки отразились на общей картине, но не существенно. По следам местных жителей видно, что количество осадков выпало чрезвычайно мало. Но, если сравнивать с другими районами, то в данном городе ситуация изменилась более существенно.

Фото: vostokmedia.com

Владивосток тоже ощутил непогоду. Краевую столицу припорошило более, чем заметно. Ведь здесь снег — это повод для радости.

«Дочь выбежала со словами „Мама, я хочу больше снега. Хочу делать ангела в сугробе“», — поделилась девушка.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что создатель чудесной горки нашелся во Владивостоке. В социальных сетях поведали, кто подарил новогоднее настроение детворе.

У волшебников есть имена: всю ночь делал горку для детей Владивостока не Дед Мороз
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