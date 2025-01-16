Циклон в действии: что творится в заснеженных городах Приморья — видео

Posted 16 января, 00:46
Published 16 января, 00:46
Modified 16 января, 00:50
Updated 16 января, 00:50
В Спасске-Дальнем особо не почувствовали снегопада, так как он является частым гостем в муниципалитете.
«Выпало совсем немного, как и вчера. Вообще почти каждое утро по-немногу обновляется снежок», — отметила горожанка.
В Арсеньеве пока тоже не ощутили мощного действия атмосферных фронтов.
«С утра начался очень мелкий снег. Особых изменений не видно», — поделился мужчина.
В Лесозаводске ночные осадки отразились на общей картине, но не существенно. По следам местных жителей видно, что количество осадков выпало чрезвычайно мало. Но, если сравнивать с другими районами, то в данном городе ситуация изменилась более существенно.
Владивосток тоже ощутил непогоду. Краевую столицу припорошило более, чем заметно. Ведь здесь снег — это повод для радости.
«Дочь выбежала со словами „Мама, я хочу больше снега. Хочу делать ангела в сугробе“», — поделилась девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что создатель чудесной горки нашелся во Владивостоке. В социальных сетях поведали, кто подарил новогоднее настроение детворе.