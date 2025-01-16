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Posted 16 января, 00:02

Published 16 января, 00:02

Modified 16 января, 00:04

Updated 16 января, 00:04

Стало известно, кто построил для детей горку в спальном районе Владивостока

У волшебников есть имена: всю ночь делал горку для детей Владивостока не Дед Мороз

16 января 2025, 00:02
Фото: @safonkavdk.

Стало известно, кто построил для детей горку в спальном районе Владивостока

Сюжет
Зима
«Просто я работаю волшебником, волшебником!» — эту популярную во времена СССР песню может совершенно спокойно напевать житель Владивостока Александр Хандорин. Потому что он и правда поработал волшебником и подарил чудо детям микрорайона улицы Сафонова.

Напомним, в начале января «Восток-Медиа» рассказало о том, что рядом с озером на улице Сафонова неизвестный мужчина всю ночь носил воду из своего дома и сооружал ледяную горку для детворы микрорайона. Жильцы окрестных домов даже сняли видео — как этот добрый волшебник-инкогнито трудится, чтобы порадовать ребятишек.

И вот на днях в редакцию обратился родственник этого доброго человека, настоящего волшебника, и рассказал, что горку для ребятишек сделал 69-летний Хандорин Александр Леонидович. Он пенсионер, всю жизнь проработал преподавателем.

Александр Леонидович залил горку — работая ночь напролёт! — чтобы порадовать своих внуков и других ребятишек двора.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как именно сооружал горку наш владивостокский чудодей.

#Новости#Общество#Владивосток#Зима#Приморский край
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