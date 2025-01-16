У волшебников есть имена: всю ночь делал горку для детей Владивостока не Дед Мороз

Напомним, в начале января «Восток-Медиа» рассказало о том, что рядом с озером на улице Сафонова неизвестный мужчина всю ночь носил воду из своего дома и сооружал ледяную горку для детворы микрорайона. Жильцы окрестных домов даже сняли видео — как этот добрый волшебник-инкогнито трудится, чтобы порадовать ребятишек.