У волшебников есть имена: всю ночь делал горку для детей Владивостока не Дед Мороз

Posted 16 января, 00:02
Published 16 января, 00:02
Modified 16 января, 00:04
Updated 16 января, 00:04
Напомним, в начале января «Восток-Медиа» рассказало о том, что рядом с озером на улице Сафонова неизвестный мужчина всю ночь носил воду из своего дома и сооружал ледяную горку для детворы микрорайона. Жильцы окрестных домов даже сняли видео — как этот добрый волшебник-инкогнито трудится, чтобы порадовать ребятишек.
И вот на днях в редакцию обратился родственник этого доброго человека, настоящего волшебника, и рассказал, что горку для ребятишек сделал 69-летний Хандорин Александр Леонидович. Он пенсионер, всю жизнь проработал преподавателем.
Александр Леонидович залил горку — работая ночь напролёт! — чтобы порадовать своих внуков и других ребятишек двора.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как именно сооружал горку наш владивостокский чудодей.