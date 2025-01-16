В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»

Posted 16 января, 03:11
Published 16 января, 03:11
Modified 16 января, 03:15
Updated 16 января, 03:15
Так, с 2019-го по 2024 год в сельских школах и малых городах края созданы 208 образовательных центров «Точка роста». В школах-интернатах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, имени Лазо, Вяземского районов и Бикинского округа для детей с особенными потребностями создано 13 центров профессиональных компетенций. В учреждениях обновлены трудовые мастерские, кабинеты психолого-педагогического сопровождения, лечебной и адаптивной физкультуры и дополнительного образования.
В 40 сельских школах из 11 территорий края отремонтированы спортивные залы, закуплено спортивное оборудование.
В крае создана сеть Центров цифрового образования детей «IT-куб», включающая два центра в Хабаровске, по одному — в Комсомольске-на-Амуре, селе Восточное Хабаровского района и посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района. В 2024 году в двух хабаровских и одной комсомольской школе созданы «Кванториумы», где ученики могут на практике отработать теорию по физике, химии, биологии и другим школьным предметам.
— Количество детей, обучающихся в созданных центрах, говорит об их популярности. Ежегодно программами центров цифрового образования «IT-куб» охвачено не менее 2,5 тысячи детей. Это не только школьники из населенных пунктов, где расположены Центры, но и ребята из близлежащих территорий. В школьных «Кванториумах», которые открылись только в этом учебном году, обучаются уже более 1 тысячи детей, около 3 тысяч приняли участие в мероприятиях Центров, — уточнили в минобрнауки края.
Благодаря нацпроекту «Образование» обновлено компьютерное оборудование в 322 школах и 28 техникумах. За весь период реализации проекта в организации поступили 10962 ноутбука, 429 интерактивных панелей и смарт-телевизоров, 809 многофункциональных устройств.
В Хабаровске открыты Центр выявления, поддержки способностей и талантов «Сириус27» и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
В 79 образовательных организациях края создано 1 873 новых места по шести направленностям дополнительного образования — технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной.
— Итогом нацпроекта «Образование» можно считать результаты, которых удалось достичь отрасли. Хабаровский край занял 1 место в Дальневосточном федеральном округе по числу призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2024 году в крае 40 стобалльных результатов, также рекордное число участников ЕГЭ — 11 человек, получили максимальный балл по химии. Впервые за последние годы четыре стобалльных результата получены по математике профильного уровня. Доля стобалльных результатов по предметам естественно-научного цикла стала самой высокой за все годы проведения ЕГЭ в крае и составила 40 процентов, — рассказали в региональном министерстве образования и науки.
В 2025 году модернизация системы образования Хабаровского края будет продолжена по новому национальному проекту «Молодежь и дети». Запланирован капитальный ремонт 26 школ, оснащение 150 школ учебным оборудованием по новым предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (технология)». Продолжится программа «земский учитель», работа советников директоров школ по воспитанию, поддержка талантливых детей.