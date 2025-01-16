В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»

В крае создана сеть Центров цифрового образования детей «IT-куб», включающая два центра в Хабаровске, по одному — в Комсомольске-на-Амуре, селе Восточное Хабаровского района и посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района. В 2024 году в двух хабаровских и одной комсомольской школе созданы «Кванториумы», где ученики могут на практике отработать теорию по физике, химии, биологии и другим школьным предметам.