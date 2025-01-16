Вскрытие покажет: тигр, напавший в Приморье на человека, найден и обезврежен

В Приморском крае найден и обезврежен тигр, напавший на человека

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Тигр, напавший на человека в Дальнереченском районе Приморья, найден и обезврежен. Причины, которые заставили животное проявить агрессию, выяснятся в ходе обследования трупа краснокнижного хищника.

В официальном telegram-канале АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: зверь, убивший человека в окрестностях села Зимники Дальнереченского района Приморского края, найден. — Подтверждено предположение о наличии у хищника травм и ранений, — отметили в центре. — О том, что животное нездорово, можно было догадаться еще во время отслеживания тигра: у него была аномально короткая длина шага, что свидетельствует о у зверя наличии травмы, ранения или серьёзной болезни, влияющей на его физиологическое состояние. Труп животного будет направлен на экспертизу, которая даст ответы на все вопросы. Фото: amurtigercenter Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как развивалась трагедия в Зимниках. Труп человека и следы тигра в Приморье: что произошло в селе Зимники? — официально Узнать подробнее