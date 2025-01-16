Вскрытие покажет: тигр, напавший в Приморье на человека, найден и обезврежен

Posted 15 января, 23:27
Published 15 января, 23:27
Modified 15 января, 23:29
Updated 15 января, 23:29
В официальном telegram-канале АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: зверь, убивший человека в окрестностях села Зимники Дальнереченского района Приморского края, найден.
— Подтверждено предположение о наличии у хищника травм и ранений, — отметили в центре. — О том, что животное нездорово, можно было догадаться еще во время отслеживания тигра: у него была аномально короткая длина шага, что свидетельствует о у зверя наличии травмы, ранения или серьёзной болезни, влияющей на его физиологическое состояние. Труп животного будет направлен на экспертизу, которая даст ответы на все вопросы.