Выплаты в десятки тысяч рублей получат участники войны и другие ветераны в Приморье

Posted 16 января, 03:08
Published 16 января, 03:08
Modified 16 января, 03:10
Updated 16 января, 03:10
Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, всего в регионе более 1500 человек получат от 55 до 80 тысяч рублей. В честь юбилея Великой Победы! ы.
По Указу Президента выплата по 80 тысяч рублей установлена (смотри фото)
Выплата по 55 тысяч рублей установлена
Деньги придут к ветеранам в апреле–мае 2025 года, никаких заявлений и справок никуда предоставлять не надо.
Отметим, что также президент РФ Владимир Путин поддержал идею наделить всех ветеранов войны званиями почетных граждан.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке контролируют ход важных строек.