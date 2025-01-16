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Posted 16 января, 03:08

Published 16 января, 03:08

Modified 16 января, 03:10

Updated 16 января, 03:10

Участники войны в Приморском крае получат выплату в 80 тысяч рублей

Выплаты в десятки тысяч рублей получат участники войны и другие ветераны в Приморье

16 января 2025, 03:08
Фото: primorsky.ru.

Участники войны в Приморском крае получат выплату в 80 тысяч рублей

Сюжет
Выплаты
К 80-летию Великой Победы участники войны, блокадники, труженики тыла и многие другие пожилые, прожившие непростую жизнь жители Приморского края получат солидные выплаты — согласно указу президента РФ.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, всего в регионе более 1500 человек получат от 55 до 80 тысяч рублей. В честь юбилея Великой Победы! ы.

По Указу Президента выплата по 80 тысяч рублей установлена (смотри фото)

Фото: primorsky.ru

Выплата по 55 тысяч рублей установлена

  • — труженикам тыла;
  • — бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Деньги придут к ветеранам в апреле–мае 2025 года, никаких заявлений и справок никуда предоставлять не надо.

Отметим, что также президент РФ Владимир Путин поддержал идею наделить всех ветеранов войны званиями почетных граждан.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке контролируют ход важных строек.

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#Новости#Общество#Владивосток#Выплаты#Ветераны#Приморский край
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