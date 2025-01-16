Взрывной волной выбило окна в поселке горняков в Приморье

Posted 16 января, 08:55
Published 16 января, 08:55
Modified 16 января, 08:58
Updated 16 января, 08:58
Прокуратура Партизанского района начала проверку соблюдения законодательства и правил безопасности при проведении работ на карьере «Комаровский» в селе Голубовка.
16 января на карьере выполняли работы по разрушению и разрыхлению пород, в результате которых ударная волна повредила стекла в нескольких домах СНТ «Падь садовая 2».
Надзорное ведомство оценит, насколько правильно были согласованы перечень и объемы работ, а также безопасность производственного процесса. Прокурор района Роман Прокудин выехал на место происшествия.
Отдельное внимание прокуратура уделит установлению объемов причиненного ущерба и его возмещению.
Ранее «Восток-Медиа» писало о взрывных работах в Находке в Приморском крае.