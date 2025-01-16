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Posted 16 января, 08:55

Published 16 января, 08:55

Modified 16 января, 08:58

Updated 16 января, 08:58

Взрывной волной выбило окна в поселке горняков в Приморье

Взрывной волной выбило окна в поселке горняков в Приморье

16 января 2025, 08:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
В одном из СНТ Партизанского района из-за происшествия выбило окна во множестве домов. Инцидент со взрывом на карьере в поселке Голубовка в Приморье расследует краевая прокуратура.

Прокуратура Партизанского района начала проверку соблюдения законодательства и правил безопасности при проведении работ на карьере «Комаровский» в селе Голубовка.

16 января на карьере выполняли работы по разрушению и разрыхлению пород, в результате которых ударная волна повредила стекла в нескольких домах СНТ «Падь садовая 2».

Фото: vlad_ork

Надзорное ведомство оценит, насколько правильно были согласованы перечень и объемы работ, а также безопасность производственного процесса. Прокурор района Роман Прокудин выехал на место происшествия.

Отдельное внимание прокуратура уделит установлению объемов причиненного ущерба и его возмещению.

Ранее «Восток-Медиа» писало о взрывных работах в Находке в Приморском крае.

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