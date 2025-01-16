vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 04:31

Published 16 января, 04:31

Modified 16 января, 04:33

Updated 16 января, 04:33

«Я тебе платить не буду, *****»: дебошир из вредности подставил таксиста в Приморье?

«Я тебе платить не буду, *****»: дебошир из вредности подставил таксиста в Приморье?

16 января 2025, 04:31
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Такси
Ссора в такси случилась рано утром во Владивостоке. Пассажирка, которая должна была садиться в машину, невольно стала свидетелем неуважительного отношения предыдущего клиента. Из-за его действий девушке пришлось задержаться: мужчина сначала не отпускал водителя.

Жительница Владивостока столкнулась с неприятной ситуацией, испортившей ей утро, когда вызвала такси. Утром она заказала машину и, по данным приложения, увидела, что автомобиль находится рядом, но не двигается с места. Водитель ничего не смог сообщить, а заказ не отменялся, поэтому девушка решила позвонить. На другом конце провода она услышала, что в салоне автомобиля находится другой пассажир, и он, по словам таксиста, не хочет выходить из машины.

Ситуация стала ещё более запутанной, когда девушка подошла к машине, и ей сообщили, что предыдущий пассажир отказался платить за заказ и выходить из салона. По словам водителя, мужчина ехал через весь город и в какой-то момент начал ругаться: оскорблял таксиста из-за его внешности, а позже заявил, что не будет платить за поездку и захотел поговорить с сотрудниками Госавтоинспекции. По его словам, он впервые перешел на оскорбления еще в начале пути:

«Ты (грязное ругательство для разжигания межнациональной розни), я тебе платить не буду», — заявил пассажир.

Когда следующая клиентка подошла к авто, водитель первым делом на всякий случай заблокировал двери со стороны дороги, где остался дебошир. Машина тронулась.

По словам водителя, таксист высадил первого пассажира около патрульного автомобиля ГАИ: он сам потребовал подъехать к экипажу ДПС. Горе-клиент задержал следующий вызов на 15 минут, а сам остался разбираться с Госавтоинспекцией.

Таксист попытался объяснить девушке, что тяжело продолжать работу в таких условиях, и что он не знает, как решить вопрос с предыдущим клиентом. Он рассказал, что практически всю дорогу клиент вёл себя якобы неадекватно. Водитель раскрыл подробности ситуации, пассажирка поделилась информацией с редакцией «Восток-Медиа».

Видео: vostokmedia.com.

Девушка, по ее словам, была возмущена: ее планы оказались испорчены из-за действий другого человека. Водитель же в свою очередь извинился выразил надежду на то, что больше с таким не столкнется.

В конечном итоге, несмотря на все сложности, всем удалось добраться до места назначения. Каково при этом было водителю, остается только гадать.

Ранее «Восток-Медиа» писало об угоне элитной иномарки во Владивостоке.

Юрист: «Дебошир с Land Rover собрал букет уголовных статей за заезд по Владивостоку»
Узнать подробнее
Читайте также:
Протаранил машины и устроил ДТП у церкви: дебошира-угонщика поймали в Приморье, фотоТаксист устроил драку с битой в Приморье: в салоне его ждала пассажирка — видеоМашина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в Приморье
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Такси#Автомобиль#ДПС#Угон#Приморский край#Приморье#Происшествия#ГАИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика