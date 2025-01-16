«Я тебе платить не буду, *****»: дебошир из вредности подставил таксиста в Приморье?

Posted 16 января, 04:31
Published 16 января, 04:31
Modified 16 января, 04:33
Updated 16 января, 04:33
Жительница Владивостока столкнулась с неприятной ситуацией, испортившей ей утро, когда вызвала такси. Утром она заказала машину и, по данным приложения, увидела, что автомобиль находится рядом, но не двигается с места. Водитель ничего не смог сообщить, а заказ не отменялся, поэтому девушка решила позвонить. На другом конце провода она услышала, что в салоне автомобиля находится другой пассажир, и он, по словам таксиста, не хочет выходить из машины.
Ситуация стала ещё более запутанной, когда девушка подошла к машине, и ей сообщили, что предыдущий пассажир отказался платить за заказ и выходить из салона. По словам водителя, мужчина ехал через весь город и в какой-то момент начал ругаться: оскорблял таксиста из-за его внешности, а позже заявил, что не будет платить за поездку и захотел поговорить с сотрудниками Госавтоинспекции. По его словам, он впервые перешел на оскорбления еще в начале пути:
«Ты (грязное ругательство для разжигания межнациональной розни), я тебе платить не буду», — заявил пассажир.
Когда следующая клиентка подошла к авто, водитель первым делом на всякий случай заблокировал двери со стороны дороги, где остался дебошир. Машина тронулась.
По словам водителя, таксист высадил первого пассажира около патрульного автомобиля ГАИ: он сам потребовал подъехать к экипажу ДПС. Горе-клиент задержал следующий вызов на 15 минут, а сам остался разбираться с Госавтоинспекцией.
Таксист попытался объяснить девушке, что тяжело продолжать работу в таких условиях, и что он не знает, как решить вопрос с предыдущим клиентом. Он рассказал, что практически всю дорогу клиент вёл себя якобы неадекватно. Водитель раскрыл подробности ситуации, пассажирка поделилась информацией с редакцией «Восток-Медиа».
Девушка, по ее словам, была возмущена: ее планы оказались испорчены из-за действий другого человека. Водитель же в свою очередь извинился выразил надежду на то, что больше с таким не столкнется.
В конечном итоге, несмотря на все сложности, всем удалось добраться до места назначения. Каково при этом было водителю, остается только гадать.
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