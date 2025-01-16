«Я тебе платить не буду, *****»: дебошир из вредности подставил таксиста в Приморье?

Ситуация стала ещё более запутанной, когда девушка подошла к машине, и ей сообщили, что предыдущий пассажир отказался платить за заказ и выходить из салона. По словам водителя, мужчина ехал через весь город и в какой-то момент начал ругаться: оскорблял таксиста из-за его внешности, а позже заявил, что не будет платить за поездку и захотел поговорить с сотрудниками Госавтоинспекции. По его словам, он впервые перешел на оскорбления еще в начале пути: