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Posted 16 января, 00:50

Published 16 января, 00:50

Modified 16 января, 00:52

Updated 16 января, 00:52

Место нападения тигра на рыбака в Зимниках

Застрелен при попытке нападения: как оборвался путь полосатого убийцы в Приморье

16 января 2025, 00:50
Фото: sledcom25. Место нападения тигра на рыбака в Зимниках

Конфликтный тигр в Приморском крае был застрелен при попытке нападения

Сюжет
Тигр
Конфликтный тигр, убивший человека в Дальнереченском районе Приморского края, был застрелен инспектором охотнадзора при попытке нападения. Животное, ставшее на пагубный путь, искали более двух суток.

Напомним, в начале недели появились сообщения о том, что тигр напал на рыбака в окрестностях посёлка Зимники Дальнереченского района и убил его. На место выехали специалисты, они выследили животное.

Сергей Арамилев, директор АНО «Центр „Амурский тигр“, рассказал РИА „Новости“, что полосатый хищник был застрелен при попытке напасть на инспектора охотнадзора. Изначально тигра собирались, обнаружив, поймать с помощью ловушек, а затем изъять из дикой природы, но всё пошло немного по другому сценарию.

— Предварительная версия, что краснокнижный хищник был травмирован до встречи с человеком, что и стало причиной нападения, подтвердилась. Экспертиза установит характер травмы и причины её получения, — рассказал Сергей Арамилев.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как развивалась ситуация в Зимниках.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Конфликтный тигр#Живая природа
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