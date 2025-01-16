Застрелен при попытке нападения: как оборвался путь полосатого убийцы в Приморье

Сергей Арамилев, директор АНО «Центр „Амурский тигр“, рассказал РИА „Новости“, что полосатый хищник был застрелен при попытке напасть на инспектора охотнадзора. Изначально тигра собирались, обнаружив, поймать с помощью ловушек, а затем изъять из дикой природы, но всё пошло немного по другому сценарию.