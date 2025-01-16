Застрелен при попытке нападения: как оборвался путь полосатого убийцы в Приморье

Posted 16 января, 00:50
Published 16 января, 00:50
Modified 16 января, 00:52
Updated 16 января, 00:52
Напомним, в начале недели появились сообщения о том, что тигр напал на рыбака в окрестностях посёлка Зимники Дальнереченского района и убил его. На место выехали специалисты, они выследили животное.
Сергей Арамилев, директор АНО «Центр „Амурский тигр“, рассказал РИА „Новости“, что полосатый хищник был застрелен при попытке напасть на инспектора охотнадзора. Изначально тигра собирались, обнаружив, поймать с помощью ловушек, а затем изъять из дикой природы, но всё пошло немного по другому сценарию.
— Предварительная версия, что краснокнижный хищник был травмирован до встречи с человеком, что и стало причиной нападения, подтвердилась. Экспертиза установит характер травмы и причины её получения, — рассказал Сергей Арамилев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как развивалась ситуация в Зимниках.