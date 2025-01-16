Жители Хабаровского края могут пройти бесплатное обследование в Центрах здоровья

Отметим, что обследования в Центрах здоровья доступны любому гражданину России с 18 лет вне зависимости от того выявлена ли ранее какая-либо патология. Место прописки и проживания не имеет значения, медицинское обследование бесплатное, его можно пройти один раз в год. Количество посетивших Центры здоровья растет с каждым годом, относится внимательно к своему здоровью призывают и молодежь. Врачи напоминают, что заболевание всегда лучше предупредить, чтобы предотвратить формирование патологии, которая может в дальнейшем сократить годы жизни.