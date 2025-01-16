Жители Хабаровского края могут пройти бесплатное обследование в Центрах здоровья

Posted 16 января, 02:54
Published 16 января, 02:54
Modified 16 января, 02:56
Updated 16 января, 02:56
Как уточнили в краевом минздраве, в Хабаровске действует 4 Центра здоровья: для взрослых — при КДЦ «Вивея» и Городской поликлинике №11, для детей — при Детской краевой клинической больнице им. Пиотровича и Детской краевой клинической поликлинике №3. В Комсомольске-на-Амуре взрослым можно пройти обследование в Центре здоровья при Территориальном консультативно-диагностическом центре и Городской больнице им. Шевчука. Для детей Центр расположен при Детской городской больнице.
— Как правило, люди, которые не имеют каких-то серьезных заболеваний, думают, что они здоровы. Но, чтобы сказать, что это действительно так, мы должны видеть результаты обследования: не просто ориентироваться на самочувствие, а убедиться, что угроз или предрасположенностей к заболеваниям на сегодняшний день и ближайшем будущем нет. Для таких задач и были созданы Центры здоровья, — отметил и. о. заведующего Центром здоровья КДЦ «Вивея», врач-терапевт Александр Свинаренко.
Учреждения занимаются проведением профилактического медицинского осмотра, который может быть первым этапом диспансеризации. Пациенту на руки выдаются результаты, с ними потом можно обращаться на прием к участковому терапевту в поликлинику для дальнейшего лечения.
Специалисты Центров здоровья проводят офтальмологический осмотр (проверка внутриглазного давления и остроты зрения); стоматологический осмотр; определяют уровень холестерина и глюкозы в крови; проанализируют состав тела на аппарате, позволяющем не только взвесить, но и изучить структуру тела и многое другое. По результатам обследования врач-терапевт дает индивидуальные для каждого пациента рекомендации по необходимым корректировкам для повышения здоровья и план дальнейшей диагностики в участковой поликлинике. В среднем прохождение специалистов занимает 40 минут.
Отметим, что обследования в Центрах здоровья доступны любому гражданину России с 18 лет вне зависимости от того выявлена ли ранее какая-либо патология. Место прописки и проживания не имеет значения, медицинское обследование бесплатное, его можно пройти один раз в год. Количество посетивших Центры здоровья растет с каждым годом, относится внимательно к своему здоровью призывают и молодежь. Врачи напоминают, что заболевание всегда лучше предупредить, чтобы предотвратить формирование патологии, которая может в дальнейшем сократить годы жизни.