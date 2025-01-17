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Posted 17 января, 01:48

Published 17 января, 01:48

Modified 17 января, 01:48

Updated 17 января, 01:48

200 тыс. за студию: обзор рынка арендной недвижимости Владивостока в начале 2025

200 тыс. за студию: обзор рынка арендной недвижимости Владивостока в начале 2025

17 января 2025, 01:48
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Инфляция
Рынок арендной недвижимости Владивостока в январе 2025 года демонстрирует противоречивые тенденции: с одной стороны, предложений достаточно, с другой — цены продолжают расти. Что сейчас можно снять в городе и за какие деньги — читайте в материале «Восток-Медиа».

2025 год начался для рынка арендной недвижимости России с новых вызовов. Владивосток, как один из крупнейших городов Дальнего Востока, не стал исключением. Цены на съемное жилье продолжают расти, хотя темпы их увеличения в регионе оказались ниже, чем в среднем по стране. Эксперты связывают это с особенностями местного рынка, но предупреждают: арендаторы все чаще сталкиваются с необходимостью платить больше за меньшее.

Что происходит с рынком недвижимости во всей России?

По данным аналитиков, в 2024 году арендные ставки в России выросли на 31,4%, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Однокомнатные квартиры подорожали на 31,4%, двухкомнатные — на 25,8%, трехкомнатные — на 27,6%. Основными причинами такого скачка стали инфляция, рост цен на товары и услуги, а также увеличение зарплат, что позволило арендодателям повышать ставки.

Кроме того, отмена льготной ипотеки на первичном рынке и высокая ключевая ставка сделали покупку жилья менее доступной. В результате многие россияне вынуждены продолжать снимать квартиры, что поддерживает спрос на аренду.

Владивосток оказался в числе городов с наименьшим ростом арендных ставок. За 2024 год стоимость двухкомнатных квартир здесь увеличилась всего на 3,8%. Однако это не означает, что аренда стала доступнее.

Сколько стоит аренда квартир во Владивостоке в январе 2025?

Предложений на рынке в середине января по аренде полно. Как говорят эксперты, зима — это время, когда во Владивостоке проще всего снять квартиру — предложений много, а цены не такие кусающиеся. На момент 16 января на сайте Farpost выдает более 2000 объявлений.

1. Студии

По студиям на сегодня 175 предложений. В среднем, цена начинается от 30 тысяч рублей в месяц + коммунальные платежи. Конечно, чем ближе к центру города, тем больше растет стоимость.

Фото: Farpost.ru

Самую дорогу студию в городе сдают за 200 тысяч рублей в месяц в ЖК «Пряники» в районе Седанки.

Фото: Farpost.ru

Самая дешевая сдается за 18 тысяч рублей в месяц на Чуркине. Правда комнату придется делить с соседями, а «Цена зависит от количества человек», как заявляет агентство, которое, кстати, за свою работу просит сверху 14 тысяч рублей.

2. Однокомнатные квартиры

Тут уже предложений куда больше — 559. Варианты есть фактически в каждом районе — так что снять квартиру рядом с местом работы, садиком или школой для детей и парком для прогулок — вполне реально, если хорошо поискать.

В среднем, цена за однушку начинается от 40 тысяч рублей, однако есть куда и более дорогие варианты.

Фото: Farpost.ru

Важно отметить, что цена уже давно перестала зависеть от района. Да, в центре действительно дорого, однако, как отмечают жители, по мере удаления от него стоимость не очень сильно снижается.

«Квартиру за 40, 50 и 60 тысяч рублей можно снять как на Второй Речке, так и в Центре. Причем ремонт в ней может не сильно отличаться, а порой в Центре квартиры могут быть дешевле и куда презентабельнее», — поделилась с корреспондентом «Восток-Медиа» жительница Владивостока Юлия.

В целом, многие наниматели считают, что владельцы квартир ставят неоправданно завышенные цены на аренду, пользуясь положением на рынке — хотя «наполнение» этих квартир очень редко соответствует запрашиваемой стоимости.

Самая дорогая однокомнатная квартира площадью 68 «квадратов» в аренду сдается за 150 тысяч рублей в Центре города.

Фото: Farpost.ru

Самая дешевая — снова на Чуркине, и снова за 18 тысяч рублей + коммуналка. Ремонт, конечно, не самый свежий, но и цена «не кусается».

Фото: Farpost.ru

3. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры

По «двушкам» и «трешкам» — 876 предложений. Цены в среднем начинаются от 45-55 тысяч рублей. Самая дорогая «трешка» сдается в центре за 250 тысяч рублей. Самая дешевая на удивление всего за 10 тысяч рублей, правда на Русском острове.

Фото: Farpost.ru

Что ждет рынок в 2025 году?

Прогнозы экспертов неутешительны: арендные ставки продолжат расти. Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что рост будет пропорционален доходам арендаторов, но в пределах инфляции.

Во Владивостоке, как и в других городах, ключевыми факторами останутся высокая ключевая ставка и отсутствие доступной ипотеки. Это означает, что спрос на аренду будет сохраняться, а предложение — увеличиваться за счет объектов, снятых с продажи на вторичном рынке.

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