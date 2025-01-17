200 тыс. за студию: обзор рынка арендной недвижимости Владивостока в начале 2025

2025 год начался для рынка арендной недвижимости России с новых вызовов. Владивосток, как один из крупнейших городов Дальнего Востока, не стал исключением. Цены на съемное жилье продолжают расти, хотя темпы их увеличения в регионе оказались ниже, чем в среднем по стране. Эксперты связывают это с особенностями местного рынка, но предупреждают: арендаторы все чаще сталкиваются с необходимостью платить больше за меньшее.