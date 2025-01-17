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Posted 17 января, 09:27

Published 17 января, 09:27

Modified 17 января, 09:27

Updated 17 января, 09:27

+3°C днем в середине января: в Приморье не слышали про Крещенские морозы

+3°C днем в середине января: в Приморье не слышали про Крещенские морозы

17 января 2025, 09:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра, 18 января, в Приморье будет холодно, но без осадков. Погоду определит антициклон.

Ночью ветер будет слабым, а днём подует южный ветер средней силы. Температура воздуха ночью составит от -8 до -30°C, а днём колеблется от -9 до +3°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью температура будет от -7 до -9°C, а днём поднимется до 0-2°C. Ветер ночью слабый, днём станет южным и умеренным.

В Уссурийске также будет небольшая облачность и без осадков. Ночью температура опустится до -17…-19°C, а днём поднимется до 0…2°C. Ветер ночью слабый, днём южный и умеренный.

Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура будет от -9 до -11°C, а днём составит 0-2°C. Ветер ночью слабый, а днём изменится на юго-восточный и станет умеренным.

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#Новости#Общество#Погода#Приморский край
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