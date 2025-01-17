+3°C днем в середине января: в Приморье не слышали про Крещенские морозы

Posted 17 января, 09:27
Published 17 января, 09:27
Modified 17 января, 09:27
Updated 17 января, 09:27
Ночью ветер будет слабым, а днём подует южный ветер средней силы. Температура воздуха ночью составит от -8 до -30°C, а днём колеблется от -9 до +3°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью температура будет от -7 до -9°C, а днём поднимется до 0-2°C. Ветер ночью слабый, днём станет южным и умеренным.
В Уссурийске также будет небольшая облачность и без осадков. Ночью температура опустится до -17…-19°C, а днём поднимется до 0…2°C. Ветер ночью слабый, днём южный и умеренный.
Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура будет от -9 до -11°C, а днём составит 0-2°C. Ветер ночью слабый, а днём изменится на юго-восточный и станет умеренным.