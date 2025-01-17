+6°С в январе — куда еще выше? Погодная аномалия осчастливит жителей Приморья

Posted 17 января, 02:20
Published 17 января, 02:20
Modified 17 января, 02:22
Updated 17 января, 02:22
Вчерашний циклон вызвал непогоду во всех районах края, зимние осадки миновали только восток и юго-запад. Однако ночью снег прекратился. Сегодня синоптическая обстановка стабилизируется, сообщает «Примгидромет».
В субботу, 18 января, минимальные температуры опустятся до -34 °С. Днем ситуация поменяется кардинально. Кое-где столбики термометров покажут +3 °С.
В воскресенье, 19 января, потепление продолжится. Ночные температуры будут колебаться от -10 до -26 °С, а днем воздух прогреется до +6 °С. В регионе станет теплее, в сравнении с многолетней статистикой.
Во Владивостоке сегодня потеплеет до -5 °С. Завтра плюсовая температура ворвется в краевую столицу. Воскресенье тоже выдастся теплым, — днем столбики термометров будут колебаться в районе нуля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморском крае в ближайшее время.