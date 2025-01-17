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Posted 17 января, 02:20

Published 17 января, 02:20

Modified 17 января, 02:22

Updated 17 января, 02:22

Морозы отступят в христианский праздник в Приморском крае

+6°С в январе — куда еще выше? Погодная аномалия осчастливит жителей Приморья

17 января 2025, 02:20
Фото: vostokmedia.com.

Морозы отступят в христианский праздник в Приморском крае

Сюжет
Погода
Небывалое тепло порадует жителей Приморского края в ближайший уик-энд. В некоторых районах за окном будет плюсовая температура два дня подряд.

Вчерашний циклон вызвал непогоду во всех районах края, зимние осадки миновали только восток и юго-запад. Однако ночью снег прекратился. Сегодня синоптическая обстановка стабилизируется, сообщает «Примгидромет».

В субботу, 18 января, минимальные температуры опустятся до -34 °С. Днем ситуация поменяется кардинально. Кое-где столбики термометров покажут +3 °С.

В воскресенье, 19 января, потепление продолжится. Ночные температуры будут колебаться от -10 до -26 °С, а днем воздух прогреется до +6 °С. В регионе станет теплее, в сравнении с многолетней статистикой.

Во Владивостоке сегодня потеплеет до -5 °С. Завтра плюсовая температура ворвется в краевую столицу. Воскресенье тоже выдастся теплым, — днем столбики термометров будут колебаться в районе нуля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморском крае в ближайшее время.

Мороз невелик, а стоять не велит: холодная погода царит в Приморском крае
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