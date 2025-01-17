Бегали по улице жареные курицы: в Приморье нет проблем с поставками курятины

Posted 17 января, 05:46
Published 17 января, 05:46
Modified 17 января, 05:48
Updated 17 января, 05:48
Об этом сообщили в в министерстве промышленности и торговли Приморского края, отметив, что в среднем килограмм курятины обойдётся жителям края — в крупных торговых сетях — в 300 рублей за килограмм.
— Килограмм свинины, по данным Примстата, стоит 463 рубля, — подчеркнули в министерстве. — Сетевые магазины дефицита данных продуктов не подтверждают. Уведомлений от поставщиков о повышении цен не поступало.
Тем не менее в магазинах Владивостока изумлённые покупатели обнаружили курятину по 730 рублей за килограмм, о чём «Восток-Медиа» и сообщало на днях.