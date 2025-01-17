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Posted 17 января, 05:46

Published 17 января, 05:46

Modified 17 января, 05:48

Updated 17 января, 05:48

В Приморском крае нет дефицита куриного мяса

Бегали по улице жареные курицы: в Приморье нет проблем с поставками курятины

17 января 2025, 05:46
Фото: 1MI.

В Приморском крае нет дефицита куриного мяса

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Продукты питания
В магазины Приморского края курятина поставляется в достаточных количествах, дефицита нет. Цены на мясо курицы держатся на среднем уровне.

Об этом сообщили в в министерстве промышленности и торговли Приморского края, отметив, что в среднем килограмм курятины обойдётся жителям края — в крупных торговых сетях — в 300 рублей за килограмм.

— Килограмм свинины, по данным Примстата, стоит 463 рубля, — подчеркнули в министерстве. — Сетевые магазины дефицита данных продуктов не подтверждают. Уведомлений от поставщиков о повышении цен не поступало.

Тем не менее в магазинах Владивостока изумлённые покупатели обнаружили курятину по 730 рублей за килограмм, о чём «Восток-Медиа» и сообщало на днях.

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#Новости#Владивосток#Продукты питания#Курица#Приморский край#Дефицит
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