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Posted 17 января, 07:58

Published 17 января, 07:58

Modified 17 января, 08:01

Updated 17 января, 08:01

Что это, если не чудо? — «волшебник» в погонах осчастливил жителя Приморья

Что это, если не чудо? — «волшебник» в погонах осчастливил жителя Приморья

17 января 2025, 07:58
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
Главный праздник декабря мог быть испорчен для автомобилиста из Приморья. Однако благородный поступок полицейского спас водителя от одиночества в новогоднюю ночь,

В ночь на 1 января житель Уссурийска, судя по всему, поверил в новогоднее чудо. Автомобиль мужчины сломался за несколько минут до боя курантов по пути домой. Однако на помощь приморцу подоспел Алексей Марченков, — сотрудник полиции.

«Я стал просить помощи у проезжающих водителей. Через 2-3 минуты возле меня остановился автомобиль Нива под управлением майора полиции Марченкова. Он поинтересовался, что случилось, и предложил отбуксировать мой автомобиль на стоянку», — написал в своем обращении уссуриец.

Майор помог гражданину и отправился на дежурство. Важно отметить, Алексей нередко помогает местным жителям. В октябре 2021 года он участвовал в поисках ребенка, которого нашли в заброшенном здании. Там мальчик спал с бездомным щенком.

Также полицейский вместе с коллегой помогли автомобилистке. Мужчины поменяли поврежденное колесо на машине девушки.

Более того, в 2020 году Алексей стал «Народным участковым» в Приморье, после чего стал финалистом на всероссийском конкурсе.

Сотрудники полиции всегда помогают землякам. Порой даже бросаются в огонь и воду ради спасения человеческой жизни.

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