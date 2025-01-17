Что это, если не чудо? — «волшебник» в погонах осчастливил жителя Приморья

Posted 17 января, 07:58
Published 17 января, 07:58
Modified 17 января, 08:01
Updated 17 января, 08:01
В ночь на 1 января житель Уссурийска, судя по всему, поверил в новогоднее чудо. Автомобиль мужчины сломался за несколько минут до боя курантов по пути домой. Однако на помощь приморцу подоспел Алексей Марченков, — сотрудник полиции.
«Я стал просить помощи у проезжающих водителей. Через 2-3 минуты возле меня остановился автомобиль Нива под управлением майора полиции Марченкова. Он поинтересовался, что случилось, и предложил отбуксировать мой автомобиль на стоянку», — написал в своем обращении уссуриец.
Майор помог гражданину и отправился на дежурство. Важно отметить, Алексей нередко помогает местным жителям. В октябре 2021 года он участвовал в поисках ребенка, которого нашли в заброшенном здании. Там мальчик спал с бездомным щенком.
Также полицейский вместе с коллегой помогли автомобилистке. Мужчины поменяли поврежденное колесо на машине девушки.
Более того, в 2020 году Алексей стал «Народным участковым» в Приморье, после чего стал финалистом на всероссийском конкурсе.