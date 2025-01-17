Что это, если не чудо? — «волшебник» в погонах осчастливил жителя Приморья

В ночь на 1 января житель Уссурийска, судя по всему, поверил в новогоднее чудо. Автомобиль мужчины сломался за несколько минут до боя курантов по пути домой. Однако на помощь приморцу подоспел Алексей Марченков, — сотрудник полиции.