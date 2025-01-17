До самосуда недалеко? — Безнаказанность живодера всколыхнула общественность Приморья

Почему никто не ответил за страшную гибель собаки в Приморском крае?

Сюжет Насилие

Дворовый пес долго и мучительно погибал в Приморском крае. Пока хозяева хладнокровно наблюдали за происходящим, неравнодушные сельчане пытались помочь животному. Спасти беднягу не удалось, как и наказать виновных в его смерти.