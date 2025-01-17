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Posted 17 января, 02:19

Published 17 января, 02:19

Modified 17 января, 03:11

Updated 17 января, 03:11

Почему никто не ответил за страшную гибель собаки в Приморском крае?

До самосуда недалеко? — Безнаказанность живодера всколыхнула общественность Приморья

17 января 2025, 02:19
Фото: 1MI.

Почему никто не ответил за страшную гибель собаки в Приморском крае?

Сюжет
Насилие
Дворовый пес долго и мучительно погибал в Приморском крае. Пока хозяева хладнокровно наблюдали за происходящим, неравнодушные сельчане пытались помочь животному. Спасти беднягу не удалось, как и наказать виновных в его смерти.

В Михайловке чудовищная смерть собаки всколыхнула сердца приморцев. Бедняжка умирала на ледяном бетоне без еды и воды. «Хвостик» с пролежнями в собственных экскрементах не вызывал жалости у хозяина, но очень взволновала соседей сердобольных сельчан.

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Однако, несмотря на общественный резонанс и видео доказательства, зоозащитникам не удалось добиться наказания владельцу собаки, который изо дня в день переступал тельце погибающего пса, сообщают в местных телеграм-каналах.

Жители региона возмущаются бездействием профильных ведомств. Большая часть комментаторов желает возмездия. Ненависть в новых медиа нарастает с каждым днем. Население взволновано, ведь безнаказанность душегубов может обернуться жуткими последствиями, считают подписчики соцсетей.

«Ужасная история. Жестокости и безнаказанности. Животные, как и мы, из крови и плоти. Страдают от боли и страха, голода и холода. И пусть меня опять ненавистники собак назовут „зоошизой“. Я испытываю муки душевные при таких историях. Я не считаю виновников людьми. Они сделаны из чего то другого. Хорошо, что есть и добрые и любящие люди»;
«Да тут дело в том, что сегодня собака, завтра чужой ребенок, послезавтра старика изобьют. Представьте, какие дети у них растут. Все начинается с небольшого, мучение слабого»;
«Пусть этих нелюдей всю их гнилую жизнь преследует голод, холод и болезни. Они это заслужили»;
«Моей соседке тоже непонятно, зачем жалеть собак. Так её дети пинают голубей и отрывают им головы. А она кричит с балкона: „естественный отбор“»;
«А потом власти удивляются, почему люди решаются на самосуд».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что крупные псы держат в страхе жителей Приморского края. Питомцы сельчан разрывают кошек и изувечивают дворняг.

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