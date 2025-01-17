ДОМ. РФ выставил на торги землю под строительство частного дома вблизи Владивостока

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в декабре 2024 года за 78,92 млн рублей инвестору было передано помещение площадью 1 тыс. кв. м в центре Владивостока. В ноябре прошлого года за 77,04 реализовали объект культурного наследия регионального значения «Здание Никольск-Уссурийской женской гимназии» постройки 1907 года на участке 0,64 га в центральной части Уссурийска. В июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания общей площадью 0,42 га во Владивостоке (район б. Патрокл).