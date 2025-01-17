vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 00:00

Published 17 января, 00:00

Modified 17 января, 00:00

Updated 17 января, 00:00

ДОМ. РФ выставил на торги землю под строительство частного дома вблизи Владивостока

ДОМ. РФ выставил на торги землю под строительство частного дома вблизи Владивостока

17 января 2025, 00:00
Фото: ДОМ.РФ.
Реклама. АО «ДОМ.РФ». erid: 2W5zFH4byCc
ДОМ.РФ проведёт аукцион по продаже имущественного комплекса в г. Артём (Приморский край), в 20 км от Владивостока. В состав лота входят: участок 0,12 га и здание площадью 146,2 кв. м. Имущество может быть использовано для строительства частного дома.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта. Аукцион пройдёт 7 марта. Начальная цена лота составляет 4,64 млн рублей.

Недвижимость находится по адресу: ул. Куйбышева, д. 27. Окружение представлено частными домами, среднеэтажной многоквартирной застройкой, социальными и спортивными объектами, административными зданиями. Школа находится на расстоянии 220 м. Также поблизости: бизнес-центр и администрация Артёмовского городского округа.

Выезд на ул. Куйбышева (главную магистраль города) — в 250 м. Ближайшая остановка общественного транспорта «Школа №19» — в 350 м. Железнодорожный вокзал Артём находится на расстоянии 3,5 км. До аэропорта — около 7,5 км.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в декабре 2024 года за 78,92 млн рублей инвестору было передано помещение площадью 1 тыс. кв. м в центре Владивостока. В ноябре прошлого года за 77,04 реализовали объект культурного наследия регионального значения «Здание Никольск-Уссурийской женской гимназии» постройки 1907 года на участке 0,64 га в центральной части Уссурийска. В июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания общей площадью 0,42 га во Владивостоке (район б. Патрокл).

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика