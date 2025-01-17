ДОМ. РФ выставил на торги землю под строительство частного дома вблизи Владивостока

Posted 17 января, 00:00
Published 17 января, 00:00
Modified 17 января, 00:00
Updated 17 января, 00:00
Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта. Аукцион пройдёт 7 марта. Начальная цена лота составляет 4,64 млн рублей.
Недвижимость находится по адресу: ул. Куйбышева, д. 27. Окружение представлено частными домами, среднеэтажной многоквартирной застройкой, социальными и спортивными объектами, административными зданиями. Школа находится на расстоянии 220 м. Также поблизости: бизнес-центр и администрация Артёмовского городского округа.
Выезд на ул. Куйбышева (главную магистраль города) — в 250 м. Ближайшая остановка общественного транспорта «Школа №19» — в 350 м. Железнодорожный вокзал Артём находится на расстоянии 3,5 км. До аэропорта — около 7,5 км.
ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в декабре 2024 года за 78,92 млн рублей инвестору было передано помещение площадью 1 тыс. кв. м в центре Владивостока. В ноябре прошлого года за 77,04 реализовали объект культурного наследия регионального значения «Здание Никольск-Уссурийской женской гимназии» постройки 1907 года на участке 0,64 га в центральной части Уссурийска. В июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания общей площадью 0,42 га во Владивостоке (район б. Патрокл).
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».