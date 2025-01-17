Дороги Хабаровска продолжат ремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Автомобильная дорога «Проспект 60-летия Октября» обеспечивает доступность Индустриального района и востребована жителями города. Ее протяженность составляет почти 12 километров. В прошлом году комплексные работы выполнили на участке от улицы Машинистов до улицы Аэродромной длиной в 1,86 километра. В этом году проспект отремонтируют на участке от улицы Машинистов до переулка Гаражного, его протяженность составляет 3,2 километра. Дорожные службы выполнят устройство водоотводных лотков из железобетонных конструкций, укладку нового асфальта, появятся новые остановки. Специалисты также заменят бордюры, модернизируют освещение и светофоры.