Дороги Хабаровска продолжат ремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Posted 17 января, 04:06
Published 17 января, 04:06
Modified 17 января, 04:08
Updated 17 января, 04:08
— Ремонт двух крупных объектов дорожного хозяйства начат в предыдущие годы по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Изначально предполагалось, что по проспекту 60-летия Октября работы завершатся в 2028 году, а по путепроводу по улице Ленинградской — в 2026 году. По поручению Губернатора края Дмитрия Демешина выделено дополнительное финансирование, нами совместно с городской администрацией проработано сокращение сроков ремонта: проспект 60-летия Октября завершим в 2026 году, а путепровод по улице Ленинградской — в этом году, — рассказали в региональном минтрансе.
Автомобильная дорога «Проспект 60-летия Октября» обеспечивает доступность Индустриального района и востребована жителями города. Ее протяженность составляет почти 12 километров. В прошлом году комплексные работы выполнили на участке от улицы Машинистов до улицы Аэродромной длиной в 1,86 километра. В этом году проспект отремонтируют на участке от улицы Машинистов до переулка Гаражного, его протяженность составляет 3,2 километра. Дорожные службы выполнят устройство водоотводных лотков из железобетонных конструкций, укладку нового асфальта, появятся новые остановки. Специалисты также заменят бордюры, модернизируют освещение и светофоры.
Путепровод «улица Ленинградская — Проспект 60-летия Октября — Восточное шоссе» связывает важнейшие транспортные артерии краевой столицы. В прошлом году здесь полностью заменили асфальт и произвели устройство двухслойного покрытия из высокоплотного асфальтобетона на основном ходе развязки, заменили защитный слой бетонных сооружений и отремонтировали деформационные швы. В этом году дорожные службы приступят к полноценному комплексному ремонту съездов с данной развязки.
Напомним, что подлежащие ремонту участки входят в Атлас проблемных объектов края («Атлас 27»), разработанный по поручению главы региона.