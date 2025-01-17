Доска позора — в 2025 году заработает реестр должников по алиментам в России

Posted 17 января, 08:27
Published 17 января, 08:27
Modified 17 января, 08:29
Updated 17 января, 08:29
В минувшем году российские власти приняли закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов. По данным судебных приставов список должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, появится после вступления закона в силу, а именно 24 мая 2025 года.
Таким образом, у неплательщиков есть возможность исправить ситуацию и избежать включения в «черный список». На момент принятия закона, то есть в мае 2024 года, в списке должников по алиментам находилось свыше 130 тысяч россиян.
Формирование реестра, по мнению властей, позволит повлиять на лиц, укрывающихся от выполнения своих обязательств, и поможет повысить эффективность работы судебных приставов.
С введением общедоступного списка должникам станет сложней скрывать факт неуплаты, например от новой семьи, кредиторов и работодателей. А систематизация данных о злостных алиментщиках позволит ФССП активней реагировать на невыполнение алиментных обязательств родителей перед детьми.
В «черный список» предполагается внести данные только по злостным неплательщикам. То есть, в списке будут только те лица, которые уже привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также граждане, находящиеся в розыске.
В перечень будут включены неплательщики, имеющие долги на содержание своих несовершеннолетних детей, недееспособных совершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей.
То есть, если алиментщик исправно перечисляет средства по своим обязательствам, то его не включат в такой реестр. Как только неплательщик погасит все долги, он автоматически будет исключен из списка.
Реестр должников сможет посмотреть каждый желающий на сайте ФССП в специальной вкладке. Для этого будет достаточно ввести в поисковой строке ФИО российского гражданина. В карточке должника, помимо личных данных, будет указан размер задолженности и сведения об исполнительном производстве в отношении неплательщика алиментов.
Сами должники будут оповещаться не менее, чем за сутки о включении в реестр. При погашении долга неплательщик также будет уведомлен об исключении из позорного списка.
В настоящее время сведения о должниках можно найти в «Банке данных исполнительных производств», расположенном на официальном сайте ГУФССП России.
Злостным неплательщикам включение в общедоступный реестр должно существенно подпортить жизнь. Любое учреждение или организация, работодатель, банк будет иметь доступ к этой информации.
Это поможет быстрей привлечь должника к административной ответственности — например, назначить штраф или принудить к обязательным работам. А в случае уклонения от административной ответственности — возбудить уголовное дело.
Кроме того, по данным KP.RU, к попавшим в реестр будут применяться различные санкции — например, запрет на посещение спортивных мероприятий, ограничение на покупку авиабилетов класса выше эконома.