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Posted 17 января, 08:27

Published 17 января, 08:27

Modified 17 января, 08:29

Updated 17 января, 08:29

Доска позора — в 2025 году заработает реестр должников по алиментам в России

Доска позора — в 2025 году заработает реестр должников по алиментам в России

17 января 2025, 08:27
Фото: Изображение Midjourney. Доска позора — в 2025 году заработает реестр должников по алиментам в России
«Черный список» злостных российских неплательщиков алиментов скоро появится в открытом доступе. Выяснили, зачем нужен этот реестр, когда он заработает, и чем это грозит должникам по алиментам?

Когда появится реестр по алиментам

В минувшем году российские власти приняли закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов. По данным судебных приставов список должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, появится после вступления закона в силу, а именно 24 мая 2025 года.

Таким образом, у неплательщиков есть возможность исправить ситуацию и избежать включения в «черный список». На момент принятия закона, то есть в мае 2024 года, в списке должников по алиментам находилось свыше 130 тысяч россиян.

Формирование реестра, по мнению властей, позволит повлиять на лиц, укрывающихся от выполнения своих обязательств, и поможет повысить эффективность работы судебных приставов.

С введением общедоступного списка должникам станет сложней скрывать факт неуплаты, например от новой семьи, кредиторов и работодателей. А систематизация данных о злостных алиментщиках позволит ФССП активней реагировать на невыполнение алиментных обязательств родителей перед детьми.

Реестр должников по алиментам позволит ФССП активней реагировать на невыполнение алиментных обязательств родителей перед детьми
Реестр должников по алиментам позволит ФССП активней реагировать на невыполнение алиментных обязательств родителей перед детьми. Фото: 1MI

Кого внесут в список должников по алиментам

В «черный список» предполагается внести данные только по злостным неплательщикам. То есть, в списке будут только те лица, которые уже привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также граждане, находящиеся в розыске.

В перечень будут включены неплательщики, имеющие долги на содержание своих несовершеннолетних детей, недееспособных совершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей.

То есть, если алиментщик исправно перечисляет средства по своим обязательствам, то его не включат в такой реестр. Как только неплательщик погасит все долги, он автоматически будет исключен из списка.

В «черный список» должников по алиментам предполагается внести данные только по злостным неплательщикам
В «черный список» должников по алиментам предполагается внести данные только по злостным неплательщикам. Фото: 1MI

Как посмотреть список по алиментам

Реестр должников сможет посмотреть каждый желающий на сайте ФССП в специальной вкладке. Для этого будет достаточно ввести в поисковой строке ФИО российского гражданина. В карточке должника, помимо личных данных, будет указан размер задолженности и сведения об исполнительном производстве в отношении неплательщика алиментов.

Сами должники будут оповещаться не менее, чем за сутки о включении в реестр. При погашении долга неплательщик также будет уведомлен об исключении из позорного списка.

В настоящее время сведения о должниках можно найти в «Банке данных исполнительных производств», расположенном на официальном сайте ГУФССП России.

При погашении долга неплательщик также будет уведомлен об исключении из позорного списка должников по алиментам
При погашении долга неплательщик также будет уведомлен об исключении из позорного списка должников по алиментам. Фото: скриншот/fssp.gov.ru/iss/ip/

Что грозит должникам по алиментам в 2025 году

Злостным неплательщикам включение в общедоступный реестр должно существенно подпортить жизнь. Любое учреждение или организация, работодатель, банк будет иметь доступ к этой информации.

Это поможет быстрей привлечь должника к административной ответственности — например, назначить штраф или принудить к обязательным работам. А в случае уклонения от административной ответственности — возбудить уголовное дело.

Кроме того, по данным KP.RU, к попавшим в реестр будут применяться различные санкции — например, запрет на посещение спортивных мероприятий, ограничение на покупку авиабилетов класса выше эконома.

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