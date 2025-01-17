vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 05:26

Published 17 января, 05:26

Modified 17 января, 05:28

Updated 17 января, 05:28

! 9-летнего юношу врачи Приморского края дважды спасли от инсульта

Дважды вытащили с того света: молодому парню вернули жизнь в Приморском крае

17 января 2025, 05:26
Фото: Изображение Midjourney.

! 9-летнего юношу врачи Приморского края дважды спасли от инсульта

Сюжет
Медицина
Уникальные операции выполнили врачи Находкинской больницы и буквально с того света вытащили 19-летнего приморца. У молодого человека — да-да, в 19 лет — случился инсульт. А за ним — второй.

Как сообщили в пресс-службе Находкинской больницы, юношу доставили в стационар в тяжелом состоянии, одна его сторона была полностью парализована. Он не мог даже глотать.

Медики приняли решение проводить тромбоэкстракцию — хирургическое удаление тромбов из артерий головного мозга специальными инструментами. Подобные операции крайне сложны и требуют высокого уровня подготовки и практики от врача. Ведь работать приходится внутри кровеносных сосудов.

Эндоваскулярные хирурги Находкинской больницы провели операцию успешно. Через сутки к юноше вернулась речь, прошел паралич. Дело, казалось, идёт на лад, но буквально через сутки случился повторный инсульт. И срочно нужна была ещё одна операция!

К чести медиков Находки — они справились с этим вызовом. Вторая операция также прошла успешно. Затем врачи взялись за сердце парня. Оказалось, он почти год жаловался на недомогание и то и дело повышающуюся температуру. Инфекция, как оказалось, затронула сердце, вызвав воспаление внутренней оболочки сердца и повредила его клапаны. Пламенный мотор молодого человека работал из рук вон плохо, образовывая тромбы, которые провоцировали инсульты.

Два месяца реаниматологи, неврологи, инфекционисты и кардиологи Находкинской больницы постепенно возвращали молодого пациента к жизни. Затем его перевели в медцентр ДВФУ для установки протеза клапанов сердца. Сложнейшая операция прошла успешно.

Сейчас юноша проходит реабилитацию и заново учится ходить самостоятельно.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что нашли медики внутри одного пациента.

Заполонил весь орган: три года нечто находилось внутри мужчины в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Находка#Медицина#Приморский край#Медицинская помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика