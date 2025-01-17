Дважды вытащили с того света: молодому парню вернули жизнь в Приморском крае

Posted 17 января, 05:26
Published 17 января, 05:26
Modified 17 января, 05:28
Updated 17 января, 05:28
Как сообщили в пресс-службе Находкинской больницы, юношу доставили в стационар в тяжелом состоянии, одна его сторона была полностью парализована. Он не мог даже глотать.
Медики приняли решение проводить тромбоэкстракцию — хирургическое удаление тромбов из артерий головного мозга специальными инструментами. Подобные операции крайне сложны и требуют высокого уровня подготовки и практики от врача. Ведь работать приходится внутри кровеносных сосудов.
Эндоваскулярные хирурги Находкинской больницы провели операцию успешно. Через сутки к юноше вернулась речь, прошел паралич. Дело, казалось, идёт на лад, но буквально через сутки случился повторный инсульт. И срочно нужна была ещё одна операция!
К чести медиков Находки — они справились с этим вызовом. Вторая операция также прошла успешно. Затем врачи взялись за сердце парня. Оказалось, он почти год жаловался на недомогание и то и дело повышающуюся температуру. Инфекция, как оказалось, затронула сердце, вызвав воспаление внутренней оболочки сердца и повредила его клапаны. Пламенный мотор молодого человека работал из рук вон плохо, образовывая тромбы, которые провоцировали инсульты.
Два месяца реаниматологи, неврологи, инфекционисты и кардиологи Находкинской больницы постепенно возвращали молодого пациента к жизни. Затем его перевели в медцентр ДВФУ для установки протеза клапанов сердца. Сложнейшая операция прошла успешно.
Сейчас юноша проходит реабилитацию и заново учится ходить самостоятельно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что нашли медики внутри одного пациента.