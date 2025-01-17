Дважды вытащили с того света: молодому парню вернули жизнь в Приморском крае

К чести медиков Находки — они справились с этим вызовом. Вторая операция также прошла успешно. Затем врачи взялись за сердце парня. Оказалось, он почти год жаловался на недомогание и то и дело повышающуюся температуру. Инфекция, как оказалось, затронула сердце, вызвав воспаление внутренней оболочки сердца и повредила его клапаны. Пламенный мотор молодого человека работал из рук вон плохо, образовывая тромбы, которые провоцировали инсульты.



Два месяца реаниматологи, неврологи, инфекционисты и кардиологи Находкинской больницы постепенно возвращали молодого пациента к жизни. Затем его перевели в медцентр ДВФУ для установки протеза клапанов сердца. Сложнейшая операция прошла успешно.