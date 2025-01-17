Информационная война? — Зачем люди грязно оклеветали раненого тигра в Приморском крае

Posted 17 января, 00:04
Published 17 января, 00:04
Modified 17 января, 00:06
Updated 17 января, 00:06
В новых медиа распространилось видео с тигром, который прошелся около бани в Чугуевском районе, где парились люди. Однако в центре «Амурский тигр» поделились занятными подробностями пугающей прогулки.
Оказывается, кадры сделаны в другом уголке Приморья. Более того, хищник прошелся по территории тогда, когда в строении никого не было. Стоит отметить, полосатого уже вывезли, — мужчина вернулся к дому и вызвал профильную службу, так как обнаружил следы зверя.
К слову, данная особь не приближается к населенным пунктам. За ним наблюдают специалисты, которые пытаются освободить кота от капкана.
Жители региона высказались о возмутительной дезинформации.
«Люди готовы плести чушь, чтобы оклеветать животных, которые честнее многих из нас»;
«Да, пытаются вызвать волну негатива в обществе, не прикрывая того, что звери страдают от рук человека»;
«Информационная война против тигров».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нередко краснокнижные животные становятся объектом для сплетен в социальных сетях. Специалисты пытаются отстоять честь полосатых в Приморском крае.