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Posted 17 января, 00:04

Published 17 января, 00:04

Modified 17 января, 00:06

Updated 17 января, 00:06

Информация о тигре, который подошел к бане в Приморье, оказалась фейковой

Информационная война? — Зачем люди грязно оклеветали раненого тигра в Приморском крае

17 января 2025, 00:04
Фото: Изображение Midjourney.

Информация о тигре, который подошел к бане в Приморье, оказалась фейковой

Сюжет
Амурский тигр
Дикое животное приблизилось к бане, где отдыхали жители Приморского края. Сложно поверить в подобное? И не надо. Ведь ситуации такой не было в помине. Подробности в материале.

В новых медиа распространилось видео с тигром, который прошелся около бани в Чугуевском районе, где парились люди. Однако в центре «Амурский тигр» поделились занятными подробностями пугающей прогулки.

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Оказывается, кадры сделаны в другом уголке Приморья. Более того, хищник прошелся по территории тогда, когда в строении никого не было. Стоит отметить, полосатого уже вывезли, — мужчина вернулся к дому и вызвал профильную службу, так как обнаружил следы зверя.

К слову, данная особь не приближается к населенным пунктам. За ним наблюдают специалисты, которые пытаются освободить кота от капкана.

Жители региона высказались о возмутительной дезинформации.

«Люди готовы плести чушь, чтобы оклеветать животных, которые честнее многих из нас»;
«Да, пытаются вызвать волну негатива в обществе, не прикрывая того, что звери страдают от рук человека»;
«Информационная война против тигров».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нередко краснокнижные животные становятся объектом для сплетен в социальных сетях. Специалисты пытаются отстоять честь полосатых в Приморском крае.

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