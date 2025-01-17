Информационная война? — Зачем люди грязно оклеветали раненого тигра в Приморском крае

Оказывается, кадры сделаны в другом уголке Приморья. Более того, хищник прошелся по территории тогда, когда в строении никого не было. Стоит отметить, полосатого уже вывезли, — мужчина вернулся к дому и вызвал профильную службу, так как обнаружил следы зверя.