Исполнение мастер-плана Комсомольска-на-Амуре проверили парламентарии

Posted 17 января, 04:34
Published 17 января, 04:34
Modified 17 января, 04:36
Updated 17 января, 04:36
Они побывали на промышленных предприятиях авиа- и судостроения, проверили, как достраиваются детский больничный комплекс и онкологический диспансер, ознакомились с благоустройством жилых районов, реконструкцией стадиона «Авангард», проинспектировали сдающиеся детский технопарк «Эвристика» и детский сад в Привокзальном районе.
Как отметил Виктор Калашников, депутатскому корпусу предстоит на своем уровне решить не мало вопросов.
— В декабре губернатор Дмитрий Демешин встречался с депутатами краевой Законодательной Думы и сенаторами региона. Мы договорились совместно развивать Комсомольск-на-Амуре. Этот город — один из важнейших промышленных центров России, в нем реализуются серьезные программы –мы будет контролировать их исполнение. Также нам предстоит отстаивать интересы наших крупных предприятий авиа- и судостроения, которые я специально посетил, чтобы погрузиться в задачи. Кроме того, у Комсомольска-на-Амуре есть потенциал стать центром новых инновационных практик. Пример тому — сдающийся новый детский технопарк «Эвристика», где будут с молодых лет готовить инженерные кадры. Такой кванториум — это новейший опыт для страны, — сказал Виктор Калашников.
По мастер-плану города Виктор Калашников отметил, что документ сильно изменился, в нем появились новые объекты. На уровне Совета Федерации ранее было принято постановление о социально-экономическом развитии, в которое попали мероприятия и по Комсомольску-на-Амуре. К примеру, достройка детского больничного комплекса, онкологического диспансера, восстановление гражданского авиационного сообщения на базе аэропорта Хурба. По всем этим вопросам, со слов сенатора, предстоит еще поработать.
Напомним, недавно в минэкономразвития края подвели первые итоги реализации мастер-плана Комсомольска-на-Амуре. В городе произвели реконструкцию набережной и спортивного стадиона, построили инновационный центр «Эвристика», благоустроили дворы и общественные пространства. В долгосрочный план развития города, сформированный на основе мастер-плана, вошли 67 мероприятий в сфере образования, здравоохранения, экологии, развития комфортной городской среды и инженерной инфраструктуры. Все они будут реализованы до конца 2030 года. В 2024 году в рамках долгоплана на этапе реализации находилось 13 мероприятий на общую сумму более 20 миллиардов рублей.
Мастер-план развития г. Комсомольска-на-Амуре был одобрен Президентом РФ в 2023 году. В его основу легли первоочередные потребности и интересы жителей города. Главная его цель — обеспечить принципиально новый уровень жизни комсомольчан, обновить социальную инфраструктуру и транспорт, создать современную городскую среду.