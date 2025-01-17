Исполнение мастер-плана Комсомольска-на-Амуре проверили парламентарии

Напомним, недавно в минэкономразвития края подвели первые итоги реализации мастер-плана Комсомольска-на-Амуре. В городе произвели реконструкцию набережной и спортивного стадиона, построили инновационный центр «Эвристика», благоустроили дворы и общественные пространства. В долгосрочный план развития города, сформированный на основе мастер-плана, вошли 67 мероприятий в сфере образования, здравоохранения, экологии, развития комфортной городской среды и инженерной инфраструктуры. Все они будут реализованы до конца 2030 года. В 2024 году в рамках долгоплана на этапе реализации находилось 13 мероприятий на общую сумму более 20 миллиардов рублей.